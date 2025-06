"Vete a la mierda": Una invitada hace estallar como nunca a Emma García ante lo ocurrido en pleno directo en 'Fiesta'

Como cada fin de semana Emma García se ha vuelto a poner al frente de 'Fiesta'. En la entrega de este sábado, 14 de junio, el programa ha emitido una desgarradora entrevista de 'Tardear' a la actriz y modelo Mónica Pont. En ella recuerda su infancia, marcada por el miedo debido a la actitud violenta de su padre.

"Cuando mi padre llegaba a casa, era terrible. Todas las noches había gritos y violencia física. Creo que mi padre no quería que fuésemos felices", lamentaba la modelo catalana. Además, relató otros durísimos episodios de su pasado, como cuando su padre le rompió las dos piernas a su madre. Para analizar esta brutal entrevista, 'Fiesta' ha contado con la intervención de Teresa y Eva, madre y hermana de Mónica Pont.

Ambas se han mostrado durísimas con la modelo. Eva incluso la tachaba de "mentirosa patológica". "Mi hermana siempre exagera", ha asegurado. Tras lo cual ha explicado que su padre no le rompió las dos piernas a su madre, sino que le rompió una. Ante estas impactantes declaraciones, Emma García no ha dudado en pararle los pies, por minimizar una lacra como es la violencia de género.

Emma García, indignada ante unas lamentables declaraciones sobre los malos tratos

"Perdóname, pero en este caso no es importante si fueron una o dos piernas, es el hecho en sí de lo que ocurrió", le ha reprochado la presentadora. Y es que, por si esto fuera poco, con anterioridad Teresa había reconocido que su marido no solo le rompió la pierna derecha, sino que también la violó. "Es terrible lo que ha contado Mónica y está confirmando su madre", ha afirmado Emma García, impactada por semejantes declaraciones.

Sin embargo, Eva, lejos de quedarse callada, ha contestado a la presentadora: "Mónica no es la única víctima, mi hermana tiene la lágrima fácil". Y ha insistido en defender a su padre, del que ha llegado a decir: "Mi padre no es tan malo y horrible, ni Mónica tan buena. No todas las noches mi padre era horrible, ni todas las noches nos escondíamos, también había momentos felices".

Harta e indignada ante esta defensa de un maltratador, Emma García ha explotado, dando un buen 'tirón de orejas' a su invitada. "Eva, con que esto ocurra una sola vez, ya es terrible, por favor", ha sentenciado la presentadora, estupefacta porque se minimice de esa forma la violencia de género, una lacra que ya se ha cobrado 12 mujeres en 2025, y la espeluznante cifra de 1.306 desde que se comenzó a registrar, en el año 2003.

La entrevista ha acabado con una cansada Emma García perdiendo los papeles como nunca antes en directo, después de que la hermana de Mónica Pont criticase la férrea defensa del programa a la modelo: "No paráis de apoyar a Mónica sin tener realmente la información", se ha quejado la entrevistada. "Mira Eva, vete a la mierda ya. ¡Qué pesada eres!", le ha espetado la comunicadora vasca, llevándose una gran ovación del público.