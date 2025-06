El equipo de 'Fiesta' detiene el programa y pilla desprevenida a Emma García con lo que le hacen en directo

Este domingo 8 de junio Emma García está de celebración. La presentadora cumple 52 años y lo ha celebrado, como cada fin de semana, al frente de 'Fiesta'. Como no podía ser de otra forma, el equipo del programa la ha sorprendido con una tarta y un vídeo de sus mejores momentos. Era la directora, Eva Espejo, quien detenía el programa para acercarle el pastel.

Antes de soplar las velas, Emma García ha tenido unas palabras para todos sus compañeros: "¿Así, de repente? Me habéis pillado desprevenida, voy a soplar muy pronto". Tras pedir su deseo, al tiempo que soplaba las velas, el programa le ha puesto un vídeo recordando sus momentos más memorables en 'Fiesta'. Un vídeo que ha conseguido emocionarla.

"Yo vengo muy contenta a celebrar el cumpleaños hoy con todos vosotros y todas vosotras en casa y los que estáis aquí. Este es un equipo tan maravilloso, tan humano y tan familiar, que esto no es trabajar", ha reconocido la presentadora, feliz de poder estar en un día tan especial para ella junto a todos sus compañeros.

Emma García, muy cariñosa con Carmen Alcayde en su visita a 'Fiesta'

Además, ha querido mostrar su agradecimiento a todo el equipo por esta sorpresa tan inesperada: "Esto es disfrutar y vivir la vida, como dice Santandreu, con pasión y con alegría desde el corazón. Muchísimas gracias por crear este ambiente", ha concluido Emma García.

En el programa de este domingo, 'Fiesta' ha recibido la visita de Carmen Alcayde tras su expulsión de 'Supervivientes 2025'. La presentadora se ha mostrado muy sorprendida por la pérdida de peso de la exconcursante: "¡Qué delgada estás!". A lo que la valenciana explicaba que "he perdido 7 kilos, eso para mí es mucho". Además, la conductora del magacín no dudaba en elogiar el esfuerzo que Carmen había puesto en el concurso: "Creo que ha sido una aventura complicada, pero has sido una reina de los realities".

"Te ha faltado cariño y apoyo y no han entendido cómo eres tú", ha añadido Emma García, defendiendo así el paso de la colaboradora por Honduras. Acto seguido, le ha apretado el brazo en señal de apoyo: "Quiero que te den el cariño que me mereces. No es lo mismo un reality, que este. Que estás ahí, expuesta, sin maquillar…". Carmen le daba la razón, reconociendo que en 'Supervivientes' "no se comenta el físico, no importa, lo que ven es el corazón".