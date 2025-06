Emma García da explicaciones por lo que se ha mostrado de un invitado de 'Fiesta': "No nos había pasado en la vida"

El pasado sábado 30 de mayo, Emma García entrevistó en directo en 'Fiesta' al youtuber 'Cocituber'. Durante la conexión, se produjo un momento que, en ese instante pasó desapercibido, pero que no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales.

Por tal motivo, la entrega de 'Fiesta' de este domingo 1 de junio arrancaba con el plató a oscuras y una pantalla en la que podía leerse: "Alerta polémica". Acto seguido, Emma García entró en el plató para proceder a explicar lo sucedido el día anterior. "Polémica sorprendente porque lo que ocurrió ayer en 'Fiesta'. No nos había pasado en la vida", comenzó diciendo la presentadora.

"Nada más suceder se hizo inmediatamente viral en las redes. Sucedió durante una llamada en directo con el youtuber Alfonso Ortega, @Cocituber. Una mujer, mientras estábamos en esa conversación, se colaba por detrás de él saliendo de la ducha con una toalla", prosiguió explicando la conductora de 'Fiesta'. A continuación, el programa emitió las imágenes de lo ocurrido, en las que se puede ver a la mujer con los pechos fuera. Aunque ella se tapaba de inmediato, las cámaras ya habían captado el embarazoso momento.

Emma García no se percató del momento viral

"Vi que él titubeó, pero no me dio tiempo a ver a esa persona. Nuestra directora inmediatamente vino", prosiguió Emma García, poniendo en valor la rapidez de su jefa al fijarse en ese instante del que ni ella misma se percató. Sin embargo, Alejandro Entrambasaguas, uno de los colaboradores del programa, puso en duda la veracidad del momento: "Las videollamadas las carga el diablo. Yo sigo a este youtuber desde hace tiempo, pero dentro de los influencers de la gastronomía no es de los más conocidos. No descarto que esto pueda ser una estrategia para convertirse en viral".

La presentadora dudaba de estas palabras de su compañero: "No porque la persona detrás hubiese salido. Hay que ser muy rápida para verlo. No porque sea youtuber vamos a dar por hecho que le ha venido bien". A raíz de esto, también recordaron el caso de Alexia Rivas y Alfonso Merlos, cuando él estaba grabando un vídeo y la periodista apareció por detrás semidesnuda: "Ella lo pasó fatal. No le interesaba salir ahí porque creía que había acabado su carrera".

Para saber qué es lo que pasó realmente, el programa ha vuelto a contactar con el youtuber, que da su versión de los hechos. Según él, "no estaba preparado en absoluto". "Ayer entré en directo para hablar del golpe de calor y, como todos habéis podido ver, hubo un pequeño percance detrás de mí porque la puerta del baño de la casa donde estoy parece ser que no abre muy bien", explicó.

"No me voy a justificar porque es mi vida privada. Me habéis dicho que está preparado, no está preparado. Yo tengo mis seguidores y no necesito ninguna otra publicidad. Os pido disculpas por lo sucedido y espero que esto se quede aquí", sentenció 'Cocituber'.