Mediaset asciende a Ana Milán al prime time de Telecinco con este nuevo talk show desenfadado

Mediaset ha decidido ascender a Ana Milán al prime time de Telecinco con un nuevo formato después de haberse puesto al frente de 'Ex. La vida después', el spin-off de 'Viajando con Chester' a pesar de que sus audiencias no terminaron de despuntar.

Así, según avanza Poco Pasa TV, Mediaset ya prepara la producción de 'Asuntos propios', un nuevo espacio que estará producido por Vodevil Entertainment ('Todo es mentira') y que se grabará en el Teatro Albéniz de Madrid.

'Asuntos propios' será un nuevo talk-show desenfadado cargado de humor e ironía en el que Ana Milán podrá derrochar toda su personalidad y demostrar todo lo que ha llevado a cabo en los últimos años con su podcast 'La vida y tal', primero junto a Sebastián Gallego y posteriormente en solitario.

En este nuevo programa que llegará al prime time de Telecinco en los próximos meses, el público tendrá un papel clave, ya que podrá interactuar con los temas que se traten aportando su testimonio al más puro estilo 'El diario de Jorge' o 'Zero Dramas'.

'Asuntos propios' versará sobre historias personales, relaciones familiares, sociales, profesionales y afectivas que tengan un punto singular o inesperado y que a menudo suelen pasar desapercibidas en nuestro día a día.

Además, en este formato, Ana Milán recibirá la visita de rostros conocidos, invitados y habrá diversas secciones, todas marcadas por el estilo directo y carismático de la actriz y presentadora, que sigue haciéndose fuerte así tras su regreso a Mediaset donde ya participó en series como 'Camera Café' y 'Hospital Central' o '¡Fibrilando!' así como presentadora de 'Password' y 'Caiga quién caiga' en Cuatro.