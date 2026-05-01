Audiencias TV abril: Antena 3 sigue líder frente a La 1 y cara y cruz en Mediaset con Telecinco en mínimos y Cuatro sorpassando a La Sexta

El último trimestre del curso ya está aquí y las principales cadenas van estrenando sus apuestas para los últimos coletazos de la temporada televisiva. En este contexto, abril concluye con pérdidas de audiencias de casi todas las cadenas pero con las habituales posiciones en el ranking mensual. Así las cosas, Antena 3 vuelve a ser la cadena líder con un 12,6%, encadenando 21 meses de liderazgo ininterrumpido y manteniendo las cifras del mes pasado. Tiene en su haber, una vez más, los programas más vistos de la televisión.

En segunda posición se mantiene La 1 (11,6%), que sube un punto siendo la cadena que más crece tras firmar su mejor abril en 14 años. Además la cadena pública celebra su primer año por delante de Telecinco.

Precisamente, la cadena de Mediaset vive un mes horribilis pues Telecinco (9,1%) marca su peor abril desde 1990 a pesar de contar con dos de sus pesos pesados como 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'. Por suerte para el grupo, Cuatro vuelve a ganar a La Sexta in extremis por milésimas (6% vs 5,99%).

Por grupos, Atresmedia lidera por 36º mes consecutivo con un 25,3%. Le sigue Mediaset España con un 23,1%. Por su lado, el grupo RTVE registra un promedio del 17,8% en abril

Antena 3 (12,6%) iguala su dato de marzo

Imagen de 'Una fiesta de muerte'

Antena 3 (12,6%) crece respecto a hace un año y consolida su audiencia del mes pasado, siendo, otro mes más, la cadena más vista, por lo que ya suma 21 meses consecutivos de liderazgo absoluto. Además, aumenta la ventaja con la siguiente opción a +1 punto, la mayor desde septiembre. Una vez más, mantiene su incontestable liderazgo en el número de victorias que consigue en el mes, ganando el 69% de las jornadas de abril, y lidera el prime time (12,9%) y la sobremesa (17,9%).

Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV con 'El Hormiguero' (13,4%), 'Pasapalabra' (18,7%) y 'La ruleta de la suerte' (21,2%). A ellos se les suma la nueva temporada de 'Tu cara me suena', que ha llegado fuerte con un gran 20,6% y los buenos datos de la emisión especial de 'Una fiesta de muerte', conquistando al 12,8% de la audiencia.

En el horario estelar, más allá de lo mencionado anteriormente, destacan los buenos datos de lo nuevo de 'Mask Singer' (12,8%) aunque con números inferiores a otras ediciones. La serie turca 'En tierra lejana' se mantiene con un 11,7% y 'Una nueva vida' (9,5%) pierde algo de fuelle. Y '¿A qué estás esperando?' (8,8%) hereda los datos de 'Perdiendo el juicio' (7,9%).

Por la tarde, 'Sueños de libertad' (14,5%) cierra otro mes de récord, mientras que 'Y ahora Sonsoles' (9,9%) mantiene su posición como el magacín más visto de las privadas y de nuevo líder sobre su inmediato competidor. En las mañanas, 'Espejo Público' (11,5%) se mantiene con buenos números y Karlos Arguiñano (16,6%) lidera su franja.

Antena 3 Noticias (18,9% y +1,8 M) suma 76 meses consecutivos de liderazgo (desde enero 2020) y reforzando su posición como referente informativo. Crece y firma su mejor abril en 4 años y se sitúa a + 10,5 puntos de ventaja sobre su rival privado.

La 1 de RTVE (11,6%) marca su mejor abril en 14 años

Mariona Terés y Alejo Sauras en el capítulo 4 de 'Barrio Esperanza'

La 1 (11,6%) es la cadena generalista que más crece en comparación con el mismo mes del año pasado al sumar 1 punto. Firma su mejor dato de abril desde 2012.

'MasterChef' es el espacio que mejor share logra en el horario estelar (11,8%), a excepción del fútbol. 'La Revuelta' promedia un 9,9%, su peor mes histórico. ‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, da el salto a La 1 con un 9,4% mientras 'Top Chef: Dulces y Famosos', se despide con un 9,7%. 'Barrio Esperanza' (13,4%), la nueva serie de La 1, se estanca en su nuevo día de emisión tras su prometedor estreno.

'La hora de La 1' (19,1%), 'Mañaneros 360' (16,3%), lideres de la oferta matinal; 'Directo al grano' (10,1%), 'Malas Lenguas' (10,7%) y 'Aquí la tierra' (12,1%) se mantienen bien en las tardes. Mientras, el combo de 'Valle Salvaje' (11%) y 'La promesa' (12,5%), lidera por decimosexto mes consecutivo.

Los informativos de RTVE anotan 1.397.000 espectadores y un 14,4%. Se mantienen como segunda opción, mejoran 2.5 puntos respecto al año pasado y logran su mejor abril desde 2018.

Telecinco (9,6%) no remonta y pierde audiencia

Beatriz Archidona y Santi Acosta en 'De Viernes'

Telecinco rompe su racha ascedente y marca un 9,6%, su peor mes de abril desde 1990. Un mal dato a pesar de estar en emisión los dos programas estrella de la cadena.

'Supervivientes' (16,2%) no brilla como años anteriores y a lo nuevo de 'La isla de las tentaciones' (13,7%) le ocurre lo mismo. 'De Viernes' (10,9%) acusa la llegada de 'Tu cara me suena' y 'Got Talent' (9,4%) sube de forma tímida en su recta final.

Sus tardes siguen débiles con 'El tiempo justo', 'El diario de Jorge' (9,2%) y 'Allá tú' (9,7%) por debajo del doble dígito, aunque el concurso de las cajas mantiene una racha ascendente. En la mañana, 'El Programa de Ana Rosa' (12,5%) continúa su particular lucha con 'Espejo Público' cada día. 'El Precio Justo' (9,1%) no termina de remontar la franja.

Los espacios informativos de Telecinco marcan un bajo 8,3%, a una distancia muy grande del Telediario de TVE y de Antena 3 Noticias confirmando la crisis que vive en los últimos tiempos.

Cuatro gana a La Sexta por la mínima

Marc Giró en 'Cara al show'

Cuatro y la Sexta continúan con su feroz batalla. La cadena de Mediaset logra ganar in extremis a su rival por solo una centésima (6% vs 5,99%). La cadena roja pierde 2 décimas mientras que laSexta se deja 5.

En laSexta destacan 'Aruseros' (13,3%), 'Al rojo vivo' (8,6%), 'Zapeando' (6%), 'Más Vale Tarde' (5,8%), 'laSexta Xplica' (6,1%), y 'El Intermedio' (7,2%). laSexta Noticias logra un buen 7,5% y 'Lo de Évole' cierra temporada con un 8,6%. Regulares estrenos de sus nuevas apuestas. 'Cara al show' llega con un 7,3% y 'Servicio Secreto by Chicote' y 'La Noche de Aimar' convencen a un tímido 4,2% y 4% respectivamente.

De la cadena de Mediaset, 'Horizonte' (9,1%) y 'Código 10' (6,8%) son las ofertas que más triunfan en el prime time además del buen rendimiento de 'Cuarto Milenio' (6,6%) y del cine. Buenos datos para 'En boca de todos' (7,6%) y 'Todo es mentira' (7%). 'Lo sabe, no lo sabe' (5,7%) se mantiene en la tarde. 'Ex. La vida después' (6%) se estrena correcto.

La 2 logra su mejor abril desde 2009

Jesús Cintora en 'Malas lenguas Noche'

TVE también está de enhorabuena porque La 2 sigue al alza. La cadena anota un buen 3,2%, lo que supone un incremento de 5 décimas comparado con el mes homónimo de 2025. Con este dato logra su mejor abril desde 2009. La cadena mejora sobre todo en las franjas centrales del día: mañana (+0.5), sobremesa (+0.1), tarde (+1.1) y prime time (+0.3).

Uno de sus grandes puntales sigue siendo 'Saber y ganar' con un 6,1% superando a La Sexta en más de un punto. Después, 'Malas Lenguas' sigue de récords con un 6,8% y su versión de noche llega como el magacín nocturno más visto en 33 años con un 4,9%. Y los concursos siguen siendo su gran baluarte con 'Trivial Pursuit' (3,3%) y 'Cifras y letras' (5,5%).

GRUPOS: Atresmedia encadena 36 meses consecutivos de liderazgo

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: El fútbol es lo más visto pero Antena 3 Noticias brilla

PROGRAMA MÁS VISTO: Antena 3 Noticias, El Hormiguero y Tu cara me suena

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder absoluto

AUTONÓMICAS: TV3 (14,7%), Aragón TV (12,6%) y Canal Sur (10,7%) son las cadenas autonómicas líderes

CADENAS DE PAGO: Los canales deportivos lideran

Audiencias por targets de edad

La1 es la cadena líder entre los hombres (11.4% de share), en espectadores de 13 a 24 años y de 45 a 64 años. Además, lidera en el Target Comercial con el 11.7% de cuota. Por su parte, Antena 3 es la opción líder en España en las mujeres (14.8%), en adultos jóvenes de 25 a 44 años y en los mayores de 65 años.

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Antena 3 alcanza el liderazgo en la sobremesa con el 17.9% de share, mismo dato que en marzo; y en el prime time con el 13% de cuota. La1 es la cadena más vista en las mañanas (15.4%) y las tardes (10.9%). Telecinco mantiene el dominio del late night con un 13.2% de share. Por días de la semana, Antena 3 lidera de lunes a viernes y La1 domina el fin de semana.

Por CCAA: Antena 3 y TVE se reparten el país

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

FDF y Energy (2.2%) vuelven a empatar como las cadenas líderes entre las temáticas TDT. NOVA (2%) y TRECE (1.8%) completa el TOP 4.