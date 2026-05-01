Jordi Évole descoloca hasta a David Broncano con su respuesta sobre su posible futuro en TVE: "Tengo ofertas"

Jordi Évole ha acudido a 'La Revuelta' este jueves dispuesto a "abrir el camino" a otros rostros de Atresmedia para acudir al programa de David Broncano y dejar a un lado las tensiones, según él mismo ha explicado al presentador. Y durante su reencuentro con el humorista, el comunicador de La Sexta ha terminado haciendo saltar todas las alarmas al pronunciarse durante la recta final de la entrevista sobre la posibilidad de incorporarse a TVE.

"Yo iba muy bien con el dinero, pero me lo he gastado en 'Sidosa', nos estamos recuperando... Entre 900.000 euros y 30 millones", ha confesado sin tapujos el periodista cuando David Broncano le ha preguntado sobre su patrimonio en la primera de las peguntas clásicas del programa. "Llevo mucho tiempo en televisión", ha advertido el periodista ante la sorpresa del público.

Jordi Évole: "Pago todo lo que tengo que pagar a Hacienda y lo pago contento"

Ha sido entonces cuando Jordi Évole no ha dudado en lanzar un alegato a favor de los impuestos. "Pago todo lo que hay que pagar a Hacienda y lo pago contento, sí. Porque no creo que haya un sistema mejor, ya está", ha sentenciado entre aplausos el invitado, asegurando que tras viajar por el mundo se ha dado cuenta de que "no valoramos" los servicios con los que contamos en España, como la Sanidad.

¿Cuánto dinero tiene Jordi Évole?



"Pago todo lo que hay que pagar a Hacienda, y lo hago contento. No creo que haya un sistema mejor. En Nueva York me pedían 4.000€ por una visita al médico. Aquello es un puto desastre. Algo estamos haciendo muy bien que no estamos valorando lo… pic.twitter.com/tbpAqEgVJy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 30, 2026

Sin embargo, se ha mostrado más reservado a la hora de pronunciarse sobre su vida sexual. "No puedo decirlo, por no humillarte. Ha sido un buen mes, y como sé que tú siempre alardeas cuando un invitado te saca el tema, he pensado que mejor no decírtelo, te vas a ir hundido a casa", ha bromeado el rostro de La Sexta

"Estoy muy contento de haber vuelto a tu programa", ha señalado Jordi Évole justo antes de que David Broncano le pusiese entre la espada y la pared con una pregunta sobre su futuro televisivo. "¿Nunca has estado aquí en la pública? Tal vez en algún futuro...", ha sugerido el presentador sin esperar la respuesta del invitado. "Bueno, tengo ofertas sí... ", ha señalado dejando al humorista sorprendido. "Que va, me estaba tirando el pisto", añadía entonces entre risas del público.

"Vosotros estáis instalados, esto está hablado ya. Cuando se fue Marc Giró dije ya está, hasta aquí, no queremos más fichajes, esta gente se queda en TVE", ha señalado el periodista sobre el futuro del programa en la televisión pública, provocando que Broncano abriese debate sobre la "incertidumbre" de 'La Revuelta' de producirse un cambio de Gobierno en las próximas elecciones. "Eso amigos no va a pasar, no puede pasar", ha sentenciado entre aplausos refiriéndose a la victoria del Partido Popular o la ultraderecha en las próximas elecciones.