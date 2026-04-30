Sergio Dalma revela en 'La Revuelta' el precio que pagó en sus inicios: "Pensé que me mataban"

Sergio Dalma ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles en mitad de su gira de conciertos 'Ritorno a Via Dalma', con la cual recorrerá toda España hasta febrero de 2027, donde celebrará su última fecha con un concierto en el Wizink Center. Y el cantante, que se ha reencontrado con David Broncano años después de su última visita a 'La Resistencia', no ha dudado en relatar una de las experiencias más extremas que vivió en los escenarios durante sus inicios.

"Vienes más serio de estilismo y de actitud, recuerdo que la última vez viniste muy juerguero", ha señalado el humorista nada más reencontrarse con el intérprete, sorprendido por su actitud más relajada que de costumbre. "Yo soy libra, algunas veces estoy así y otras... Bueno, vengo serio pero después me voy animando. Pero estoy bien", se ha limitado a responder el artista, recordando su última visita.

Ha sido poco después cuando Sergio Dalma ha rememorado sus inicios antes de emprender su carrera en solitario, reflexionando sobre algún que otro desagradable episodio. "Cuando yo empecé me tiraban de todo, tomates, piedras... Luego una vez también me tiraron lencería, eso me gustaba más", ha confesado el cantante dejando sorprendido a Broncano y a su equipo, que no daban crédito a la anécdota.

Sergio Dalma rememora el concierto más duro de sus inicios: "Tiraban de todo, tomates, piedras..."

"Al principio iba a pueblos y en algunos tienen costumbres muy bestias", ha asegurado el invitado recordando la escena. "Recuerdo una vez que nos pusieron con Los Ilegales, que eran top y nosotros estábamos antes con la orquesta, de teloneros. Yo pensaba que me mataban...", ha asegurado entre risas mucho antes de someterse a las preguntas clásicas de 'La Revuelta', las cuales han conseguido burlar sin problema.

A la pregunta sobre el dinero en el banco, Sergio Dalma no se ha cortado en vacilar al presentador limitándose a contestar "menos de lo que te paga a ti Pedro Sánchez", provocando risas entre el público. "Me quedan tres años y medio de cotizar, no me quiero jubilar porque me gusta mucho esto y si la gente tiene ganas de verme...", ha desvelado entonces entre aplausos, asegurando que su retirada de la música no tiene fecha por el momento.

‼️ Sergio Dalma: "Pensaba que me mataban"



Toda estrella tiene sus inicios, pero no todos los inicios incluyen PIEDRAS #LaRevuelta @SDalmaoficial pic.twitter.com/dyUolPXPdH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 29, 2026

"En números rojos no estoy, pero la gente aquí no dice la verdad. Tengo para mis caprichos", ha asegurado sobre su patrimonio para extenderse mucho más sobre su escasa vida sexual. "De pajas nada, me hice tantas que me quedé así de pequeño. Te voy a decir la verdad, a estas edades buscas más la calidad que la cantidad y según un estudio japones hay que concentrar y hacerlo solo una vez al mes", ha asegurado el cantante bromeando con el humorista. "Hoy voy cargado", señalaba riendo.