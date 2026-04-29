Atresmedia cancela la emisión de 'Tu cara me suena' en la programación de Antena 3 esta semana

Antena 3 ha optado por no emitir una nueva gala de 'Tu cara me suena 13' esta semana con motivo del Festivo Nacional por el Día de los Trabajadores. En su lugar, se ofrecerá un refrito recopilatorio con los mejores momentos del talent show conducido por Manel Fuentes.

A pesar del excelente rendimiento que han cosechado las tres primeras entregas, que no han bajado de la barrera del 20% de cuota de pantalla, la cadena de Atresmedia ha decidido no lanzar un programa de estreno y pausar la emisión ya que, debido al puente, una fecha de grandes movimientos, lo previsible es que el consumo televisivo se altere considerablemente.

Así, en aras de evitar una eventual bajada en audiencias y de proteger al que es el formato de entretenimiento más potente de la televisión actual, se ha preferido postergar la cuarta gala, ya disponible en la plataforma Atresplayer Premium, al próximo viernes 8 de mayo.

Como apuntamos, para amenizar esa noche, Antena 3 se ha decantado por programar una entrega especial que acogerá los momentos más relevantes de 'Tu cara me suena' y algunos de los grandes éxitos del formato producido en colaboración con Gestmusic.

Así rivalizará con 'De Viernes', su competidor directo, que, en principio, salvo cambios de última hora, sí se mantendrá con normalidad en Telecinco con la entrevista de Makoke en plató después del explosivo scoop de la semana anterior.

Lista con las imitaciones de la pospuesta cuarta gala de 'Tu cara me suena'

La próxima gala de 'Tu cara me suena 13', a la que los espectadores de Antena 3 tendrá que esperar una semana más, vendrá cargada de grandes artistas y números llamativos. Desde J Kbello que tendrá que convertirse en Carín León y Maluma junto a un amigo, pasando por la fiebre nostálgica que provocará Paula Koops enfundándose la peluca de Hannah Montana y, cómo no, con risas aseguradas con la versión de La granja de Zenón que Jesulín de Ubrique tendrá que armar encima del escenario.