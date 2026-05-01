Cambio de programación en Antena 3: Cancela 'Pasapalabra' este viernes y lo sustituye por esta oferta

Este viernes 1 de mayo se celebra el día del Trabajo y al ser festivo nacional, las cadenas de televisión han alterado totalmente o parcialmente sus programaciones habituales. Es el caso de Antena 3 que ha cancelado tanto 'Espejo Público' por la mañana como 'Sueños de libertad', 'Y ahora Sonsoles' y 'Pasapalabra' por la tarde.

También la cadena de Atresmedia ha decidido levantar de su parrilla la emisión de 'Tu cara me suena'. Así, en lugar de ofrecer la gala 4 del talent show, ha optado por emitir un recopilatorio de mejores momentos para evitar la fuga de la audiencia en pleno puente de mayo.

Con respecto a 'Pasapalabra' cabe recordar que hasta ahora Antena 3 ha seguido dos estrategias bien diferentes los días festivos. En las últimas ocasiones, la cadena de Atresmedia ha levantado siempre el concurso de Roberto Leal, sin embargo ha habido días festivos en los que sí que ha emitido el programa.

En esta ocasión, Antena 3 ha preferido guardarse una nueva entrega de 'Pasapalabra' y ofrecer doble sesión de cine en su tarde. Una estrategia bien distinta a la que ha seguido Telecinco, que aunque si que ha dado el relevo a 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge' por una nueva entrega de 'Fiesta', a última hora de la tarde ha decidido mantener '¡Allá tú!' como ya hiciera en el último festivo.

Como decimos, en lugar de ofrecer 'Sueños de libertad', 'Y ahora Sonsoles' y 'Pasapalabra', Antena 3 apuesta este viernes por doble sesión de Multicine. A partir de las 16:00 horas emitirá la película 'La Sospecha' y después, a las 19:55 horas ofrecerá 'Absolución fatal'.

Así queda la programación de tarde de Antena 3 este viernes 1 de mayo: