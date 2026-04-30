'Sueños de Libertad', avance próximo capítulo que se pospone al lunes 4 de mayo: el ataque a Valentina y una marcha

Este viernes, 'Sueños de libertad' hará un parón en su emisión debido al festivo nacional por el día del Trabajo. De esta forma, para ver el capítulo 552 de la serie líder de la televisión habrá que esperar al lunes 4 de mayo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Carmen se desahoga con Claudia ante sus sospechas sobre una posible relación entre Tasio y Paula. Por su parte, Miguel revela a Claudia que su hermana Mabel y Salva han roto y le anuncia que se marcha unos días a Madrid. Precisamente, en la cantina, la ruptura entre Salva y Mabel empieza a hacer estragos en el trabajo.

Por su parte, Paula habla con Tasio tras su conversación con Carmen y le revela su decisión de marcharse en cuanto tenga otro trabajo. Paralelamente, Tasio y Damián con la ayuda de Pablo tratan de frenar la decisión de Gabriel de paralizar la producción de los productos De La Reina. Después Tasio y Carmen discuten cuando él trata de defender a la doncella y la mujer decide abandonar su habitación conyugal y se instala en la de invitados.

Álvaro se reúne con Gorito para enseñarle toda la información sobre las rutas de los camiones pero tras descubrir los beneficios que recibiría por parte del golpe rechaza la oferta. Tras ello, Álvaro se reúne con Beatriz para tratar de desahogarse pero ella prefiere mantener las distancias con él.

Marta da el paso de escribir una carta a Fina pidiéndole perdón por no haberse dado cuenta de la amenaza de Pelayo pese a las dudas de si le llegará y recibirá respuesta. Después, Cloe trata de apoyarla y recibe su negativa cuando intenta besarla. Por otro lado, Pablo Salazar busca la ayuda de Mabel para preparar una cena sorpresa a su madre para conseguir reconciliarse con Nieves, pero ella no está preparada aún para perdonarle.

Después de enterarse de lo de Rodrigo, Andrés trata de mostrarse protector con Valentina pero ella le pide por favor que se mantenga al margen y no se enfrente a él porque puede ser peligroso. Sin embargo, Rodrigo vuelve a presentarse en la tienda y acorrala a su ex pareja pero Cloe interviene y forcejea con él pidiendo ayuda y finalmente Valentina golpea a su ex hasta que el guardia de seguridad le persigue.

Tasio y Carmen en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', atemorizada de miedo, Valentina ponía al corriente a Cloe de lo sucedido con Rodrigo y la francesa le recomendaba a su amiga que le contara todo a Andrés para que pueda protegerla pero ella prefería guardar silencio esperando que su ex no vuelva a aparecer por allí

Gabriel volvía a encararse con Begoña por su intención de volver a Pelahustán en lugar de estar con Juanito. Mientras, en casa de los Salazar, parece que la normalidad volvía a instalarse entre ellos con una reunión familiar en el desayuno. Mabel aprovechaba para revelarle a Miguel el triángulo amoroso en el que se ha visto envuelta con Salva y Claudia.

Tras descubrir el desliz de Paula con Tasio, Manuela no dudaba en recriminarle a la doncella la insensatez que ha cometido al liarse con el De La Reina. Y la joven prometía no volver a caer en las redes de Tasio y empezaba a plantearse buscar otro trabajo que le permita poder marcharse de la casa. Por si fuera poco, Carmen también hablaba con ella para echarle en cara su actitud y dejarle claro que la mujer de Tasio es ella.

Darío anunciaba a Marta que ha conseguido la dirección de Fina en Buenos Aires y tanto Cloe como Andrés le aconsejaban que se ponga manos a la obra para tratar de localizarla y poder hablar con ella. Por otro lado, Rodrigo volvía a la colonia y al verle, Cloe le dejaba claro que no va a permitir que le vuelva a hacer daño. Y Álvaro conseguía la información necesaria para dar el gran golpe con Gorito.

En la fábrica, Gabriel anunciaba a todos los accionistas su decisión de eliminar los productos de los De La Reina para centrarse de forma exclusiva en los de Brossard provocando una gran indignación entre todos. Después, Pablo Salazar trataba de convencer a su socio para que reconsidere la decisión pero no lo conseguía. Tras descubrirlo, Damián no dudaba en maniobrar para enfrentarse con Gabriel pues cree que es su forma de vengarse tras no conseguir que Julia siga de su parte.