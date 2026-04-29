'Sueños de Libertad', avance del capítulo 551 del jueves 30 de abril: una amenaza y el paso al frente de Damián

'Sueños de libertad' vivirá un parón en su emisión pues el viernes 1 de mayo faltará a su cita diaria con la audiencia al ser festivo nacional por ser el día del Trabajo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', atemorizada de miedo, Valentina pone al corriente a Cloe de lo sucedido con Rodrigo y la francesa le recomienda a su amiga que le cuente todo a Andrés para que pueda protegerla pero ella prefiere guardar silencio esperando que su ex no vuelva a aparecer por allí

Gabriel vuelve a encararse con Begoña por su intención de volver a Pelahustán en lugar de estar con Juanito. Mientras, en casa de los Salazar, parece que la normalidad vuelve a instalarse entre ellos con una reunión familiar en el desayuno. Mabel aprovecha para revelarle a Miguel el triángulo amoroso en el que se ha visto envuelta con Salva y Claudia.

Tras descubrir el desliz de Paula con Tasio, Manuela no duda en recriminarle a la doncella la insensatez que ha cometido al liarse con el De La Reina. Y la joven promete no volver a caer en las redes de Tasio y empieza a plantearse buscar otro trabajo que le permita poder marcharse de la casa. Por si fuera poco, Carmen también habla con ella para echarle en cara su actitud y dejarle claro que la mujer de Tasio es ella.

Darío anuncia a Marta que ha conseguido la dirección de Fina en Buenos Aires y tanto Cloe como Andrés le aconsejan que se ponga manos a la obra para tratar de localizarla y poder hablar con ella. Por otro lado, Rodrigo vuelve a la colonia y al verle, Cloe le deja claro que no va a permitir que le vuelva a hacer daño. Y Álvaro consigue la información necesaria para dar el gran golpe con Gorito.

En la fábrica, Gabriel anuncia a todos los accionistas su decisión de eliminar los productos de los De La Reina para centrarse de forma exclusiva en los de Brossard provocando una gran indignación entre todos. Después, Pablo Salazar trata de convencer a su socio para que reconsidere la decisión pero no lo consigue. Tras descubrirlo, Damián no duda en maniobrar para enfrentarse con Gabriel pues cree que es su forma de vengarse tras no conseguir que Julia siga de su parte.

Rodrigo y Cloe en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta no conseguía avanzar en sus pesquisas sobre el paradero de Fina tras no localizar al contacto que le proporcionó Darío. Paralelamente, la De La Reina se negaba a acudir al acto de conmemoración póstuma a Pelayo pues es incapaz de perdonarle a su marido todo el daño que le ha hecho.

Carmen se reencontraba con David en la fábrica y ambos volvían a mostrar gran complicidad. Por otro lado, Carmen descubría los cambios que han hecho en el servicio y trataba de saber por qué han cambiado de puesto a Paula y Tasio terminaba revelándole que ha tenido un acercamiento con la doncella aunque le dejaba claro que no ha pasado nada entre ellos. Algo que hace que ella empiece a desconfiar de su marido.

Álvaro trataba de acceder a toda la información sobre las rutas de los perfumes pero Valentina y Tasio estaban a punto de descubrirle y conseguía que Tasio le ayude a conseguir todos los datos que necesita. Por otro lado, Cloe advertía a Marta de que Gabriel está haciendo movimientos extraños en la fábrica y podría estar tramando algo.

Valentina decidía hablar con Claudia y le confesaba que ella sabía lo de la relación de Mabel con Salva provocando que su compañera estallara de indignación. Y en la cantina, Salva decidía romper definitivamente con Mabel debido a la actitud de la camarera hacia él. Por otro lado, Nieves se llevaba una sorpresa al ver que Pablo volvía a casa después de la petición de Miguel.

Rodrigo, el ex de Valentina, irrumpía por sorpresa en su habitación con la intención de llevársela de malas maneras y de que vuelva con él aunque Claudia conseguía intervenir para evitarlo amenazándole con llamar a la guardia civil. Por su parte, Beatriz trataba de acercarse de nuevo a Gabriel pero él la rechazaba cuando intentaba besarle.