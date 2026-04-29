Aimar Bretos se desmarca del duelo con José Luis Sastre en su salto a La Sexta y se diferencia de Marc Giró: "Somos complementarios"

La Sexta sigue renovándose en este 20 aniversario. Tras recibir la semana pasada a Marc Giró y su 'Al cielo con ella', este miércoles es el turno de Aimar Bretos. El periodista y uno de los grandes referentes de la radio con 'Hora 25' salta a la televisión con un formato muy diferente: un espacio de entrevistas pausadas e íntimas con personajes famosos y con otros no tan reconocidos por la audiencia.

La premisa de 'La noche de Aimar' es precisamente esa: aislar a la audiencia del ruido y que se siente a escuchar a los invitados y le ayude a reflexionar sobre lo que versan las conversaciones entre Aimar y sus visitantes.

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En El Televisero pudimos charlar junto a otros medios con Aimar Bretos sobre este nuevo reto profesional y su llegada a La Sexta coincidiendo con este 20 aniversario y compartiendo su fichaje con el de Marc Giró. De todo ello hablamos en esta entrevista.

¿Cómo te encuentras ante este nuevo reto en tu carrera?

Estoy tan ilusionado que cuando acabe la promoción me va a dar pena. Esto es como cuando nace un hijo que quieres enseñárselo a todo el mundo. Pues esta es mi criatura y estoy en ese punto de decir mira qué cosa más bonita hemos hecho.

Dar el salto de la radio a la televisión es mucha responsabilidad, ¿en qué sientes que debes ajustarte o cómo tienes que cambiar tu forma de comunicar?

Bueno el concepto de salto es algo que no me gusta mucho porque es como que implica saltar hacia arriba o hacia adelante. Yo sigo con mi camino en la radio en 'Hora 25', que es mi gran amor periodístico, y esto lo hago en paralelo enamorándome también. No lo considero un salto como tal, sino algo que me complementa muy bien.

Y en lo relativo a en qué me tengo que ajustar, yo tengo una forma de hacer periodismo y de comunicarme con los oyentes que creo que es lo que La Sexta y Atresmedia quiere que haga también. O sea tengo que cambiar pues el no sentarme tan recto, pero no tengo que cambiar la forma de comunicarme con los oyentes porque al final el espectador es posiblemente también oyente y está buscando a Aimar con lo bueno y con lo malo, con cómo comunica y cómo deja de comunicar, está buscando esa forma de ver el mundo, entender el periodismo y también de comunicarse, así que tampoco creo que haya que matizarlo demasiado. Tampoco me saldría otra cosa, sería algo impostado y no sería positivo.

Y como periodista que eres, ¿qué prefieres la radio o la televisión?

Uf, no puedo elegir. A mí lo que me gusta es el tipo de periodismo que se hace y además que creo sinceramente que vamos hacia un ecosistema en el que los formatos van a ser cada vez más híbridos. O sea, dentro de no sé cuántos años… Bueno, es que ya lo estamos viendo. ¿Qué es un podcast? ¿Es un vídeo? ¿Es un audio? Porque es un audio pero claro la mayor parte de los podcast ya son vídeo. Entonces vamos a un ecosistema en el que todo es híbrido y está bien que sea así. Pero al final lo importante es el contenido. ¿Cuáles son los criterios en los que te has basado a la hora de diseñar ese contenido? Eso es lo más importante. Y todo lo demás son vías para llegar al espectador, al oyente, al lector.

Ana Pastor contaba en la presentación que fue ella la que te llamó y te propuso tomar un café y te pidió que la escucharas. ¿Cómo viviste tú esa llamada? ¿Te costó aceptar la propuesta o dijiste sí de primeras?

Fue una cosa muy natural. Yo ese café me lo llevo para toda la vida porque la manera en la que Ana me dijo que ella creía que era la persona perfecta para este formato y que en la cadena también lo creían, y luego tuve reuniones con la gente de La Sexta y Atresmedia y el hecho de que una cadena que está dirigida por gente que sabe tantísimo de televisión crea que yo soy la persona para hacer este formato que creen que es el momento de hacer, que lo crean tan claro y que yo soy la persona que lo tiene que llevar adelante cómo no vas a decir que sí a eso.

¿El hecho de que sea tu primer gran proyecto en televisión y lleve tu nombre impone?

Sí, me da muchísimo pudor la verdad. Pero es lo que decía, al final es gente que sabe mucho de esto y que dice es el mejor continente para el contenido. Yo me centro en el contenido y en hacer el mejor programa posible. Y la gente de La Sexta cree que es el nombre adecuado porque la gente me reconoce por mi nombre y por la forma en la que hago periodismo. Si ellos que son los que saben hacen esa apuesta, pues yo solo tengo que hacer mi trabajo de la mejor forma posible.

Aimar Bretos presenta 'La noche de Aimar'

¿En qué os habéis basado para escoger a los invitados? ¿Qué cualidades o criterios habéis seguido para elegirlos?

Quiero que sean entrevistados que yo crea que al espectador le va a interesar lo que le tienen que contar. Tanto los entrevistados que ya son conocidos, pero que tienen algunas aristas que todavía no son conocidas, como los entrevistados que todavía no son conocidos y que creo honestamente que el espectador va a disfrutar mucho conociéndolos. Yo no voy a traer a alguien para rellenar un espacio. Quiero traer a alguien que de verdad la gente disfrute escuchándole.

¿Cómo ha sido el proceso de preparar la entrevistas y de enfrentarte a ellas, no sé si habláis previamente con ellos sobre por donde va a ir?

Pues mira, es un proceso muy bonito, lo hacemos en equipo nosotros y como os he contado antes, yo contacto con los entrevistados, les cuento, porque todavía ellos no habían visto nada, a partir de ahora ya sabrán de qué va la vaina, pero yo les cuento la idea que tengo, el programa que estamos creando, el tipo de conversaciones que aspiramos a tener, y ya ahí se va creando un clima. Tengo con los entrevistados unas conversaciones de WhatsApp larguísimas porque vamos creando un clima que cristaliza en lo que pasa en esta mesa.

Sin hacer spoilers, ¿ha habido algún invitado con el que hayas conectado especialmente o que hayas querido traer y todavía no has conseguido que acepte?

Es verdad que no queremos hacer spoilers porque queremos ir sorprendiendo. Pero César González Antón (director de 'La Sexta Noticias') tenía razón al decir que el segundo programa y el tercero son especiales. El primero también lo es porque son dos entrevistados increíbles tanto Sacristán como Botto y también la uróloga Blanca Madurga, con la que yo ya tenía relación de antes, ya llevamos muchos años teniendo relación y creo, por eso sí, que es interesante para el espectador.

Pero en los siguientes episodios también vais a ver conversaciones muy especiales. Tanto el segundo como el tercero que son los que tenemos ya preparados porque tampoco queremos avanzar. Quiero que, aunque las conversaciones no estén atravesadas por la actualidad, que no estén descontextualizadas con la actualidad. Entonces queremos ir lo más pegado posibles a la fecha de emisión.

Llegas a la televisión después de haber rechazado otras ofertas de televisión en el pasado como por ejemplo presentar 'La Hora de La 1'. ¿Qué tenía esta oferta para que hayas dicho que sí y por qué en otro momento dijiste que no?

Las ofertas del pasado están en el pasado. Estoy agradecidísimo a la gente que en otros momentos de mi vida han creído que podía aportar a otros proyectos. Yo soy consciente del privilegio periodístico sobre el que estoy construido ahora mismo, que es dirigir todos los días un programa como 'Hora 25', que son tres horas en directo en un programa decano de la historia de España y de la mejor calidad. Eso a mí me ha hecho no tener prisa ni ansiedad en aceptar otras cosas que por horarios o por contenido no me encajaban bien con 'Hora 25'.

Para mí es importante que 'La Noche de Aimar' va a tener una coherencia muy grande con 'Hora 25' y con mi forma de entender el periodismo. Y ha llegado La Sexta con este bombón y encima en su 20 aniversario que creo que es el momento perfecto para venir aquí a estar en esta pedazo de cadena.

¿Y cómo te sientes al ver que vas a formar parte de una cadena con grandes nombres como Antonio García Ferreras, Ana Pastor, El Gran Wyoming, Jordi Évole, entre tantos otros? ¿Sientes cierto respeto?

Mira, uno de los momentos más emocionantes de todo este viaje fue el día que La Sexta cumplió 20 años y que lanzaron un vídeo que era emocionante con momentos de los 20 años de la cadena con Emilio Aragón diciendo 'buenas noches aquí nace La Sexta' y al final del vídeo aparecía yo. Eso fue de un subidón increíble. Para mí significa mucho estar aquí, estar en una cadena que apuesta por el tipo de periodismo que yo hago y defiendo.

Llegas también a la vez que otro rostro como Marc Giró que es todo un terremoto. ¿Qué sientes al saber que eres junto a él parte de esta renovación de La Sexta?

Marc es maravilloso y además creo que somos súper complementarios, somos tan complementarios que creo que podría funcionar, esto lo tengo que hablar con Marc, somos tan distintos y a la vez tan parecidos, que creo que podría funcionar muy bien que él trajera a un personaje el martes y el miércoles yo llevara a ese mismo personaje y serían dos programas completamente distintos. Eso es fantástico, que La Sexta apueste por contenidos tan diversos, por formas de hacer las cosas tan distintas aunque siempre con los mismos valores, es la leche. Es precioso.

¿Cómo sería una entrevista a Marc Giró en 'La noche de Aimar'?

Sería una fantasía de entrevista. Es que vendría aquí, no pararía de moverse, me tiraría la mesa. Sería fantástico pero creo que en este momento bastante tenemos los dos con centrarnos en lo nuestro como para ir al programa del otro.

¿Y si pudieras entrevistar a Ana Pastor?

Me encantaría poder sentar a Ana, aunque ella no se va a dejar ni muerta (risas). Por eso me encantaría porque ella está acostumbrada a hacer las preguntas, pero no a responderlas. A ver si para la siguiente temporada lo conseguimos.

¿Cuáles son tus referentes en el periodismo y a la hora de hacer entrevistas? ¿En quién te has fijado para hacer el programa?

He de decir que nosotros no hemos emulado ni vamos a copiar a nadie. Pero si que hay algo de lo que bebemos. Yo hay gente a la que admiro profesional y en algunos casos personalmente. Es evidente que hay mucho de Quintero en este programa, pero en mí también hay posos de Julia Otero, de Pepa Bueno y también de Ana (Pastor).

¿Y si pudieras elegir algún invitado al que te gustaría poder entrevistar a quién sería?

Mira a mí ahora mismo obviamente creo que como todos los periodistas del mundo, a nivel internacional, me encantaría entrevistar a Trump o a Netanyahu porque creo que hay que exigirles mucha rendición de cuentas por lo que están haciendo y por cómo se están saltando y cómo están machacando la legislación internacional. Y en España hay una entrevista que sé que no la conseguiré pero nunca dejaré de intentar que es la del rey.

¿Y hay alguien a quien tienes claro que no entrevistarías ni sentarías nunca en 'La noche de Aimar'?

No hay muchas líneas rojas como te digo. Pero sí tengo claro que si hay alguien que combate los derechos de otros y quienes quieren pisotearlos no tiene cabida. Si tú crees que tu vida vale más que la de otro ser humano y que tienes más derechos que otros, no creo que pueda tener una conversación con alguien que trascienda más allá de eso. Pero a mí me encanta hablar con gente que piensa diferente a mí y poder contrastar opiniones.

Aimar Bretos llega a La Sexta con 'La Noche de Aimar'

¿Cómo vas a llevar la presión por las audiencias y más en este momento en el que parece que cada vez cuesta más llamar la atención del espectador?

Eso sí que es una de las cosas que más van a cambiar mi forma de trabajar y de vivir este proyecto porque en la radio las audiencias son cada cuatro meses y te permite vivir más relajado. En televisión eso es imposible porque al día siguiente de cada emisión a las 8 de la mañana recibes un dato. Pero yo ahora no quiero pensar en porcentajes, lo que quiero es pensar en el contenido del siguiente programa que van a ver los espectadores para tratar de que al siguiente programa ese porcentaje sea mayor. Yo hago mi trabajo, si luego gusta mejor que mejor.

Y aquí no estamos peleando por porcentajes estamos peleando que la gente se enamore de un formato, de un tipo de conversación y que el espectador vincule el miércoles por la noche con un momento especial para él y que lo vincule con La Sexta que es un lugar especial. Lógicamente luego ojalá el porcentaje sea lo más alto posible.

Te va a tocar enfrentarte con tu compañero José Luis Sastre, que estrena paralelamente 'El Juicio' en La 2. ¿Habéis podido hablar de esta coincidencia?

¿Sabes qué pasa? Es que yo no lo quiero plantear en ningún caso como una competición porque no creo que lo sea. Sastre es un periodista magnífico que va a hacer un programa completamente distinto al que vamos a hacer nosotros. No vamos a competir. Son cosas tan distintas que es como comparar un partido de baloncesto y uno de fútbol, no compiten entre ellos. Entiendo que hay morbo, pero yo me voy a alegrar mucho de que a Sastre le vaya bien porque es un gran periodista y compañero.