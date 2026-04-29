Daniel Guzmán debuta como presentador de '100% únicos' con un claro objetivo y un recado a Mediaset

Tras triunfar primero como actor y posteriormente como productor y director de cine, ahora Daniel Guzmán da un paso más allá en su carrera al estrenarse como presentador de televisión tomando el relevo de Guillermo Fesser en la segunda temporada de '100% únicos', el programa en el que 30 reporteros con TEA (Trastorno del Espectro Autista) entrevistan a rostros famosos, que llega este miércoles a partir de las 23:00 horas a Cuatro con Ana Rosa Quintana y David Bustamante de entrevistados.

Hay que recordar que '100% únicos' se estrenó en Telecinco en diciembre de 2023 y tras su gran fiasco en audiencias, Mediaset retiró el formato y lo recuperó en junio de 2024 en el prime time de Cuatro. Ahora el formato regresa directamente a Cuatro para tomar el relevo de 'Ex. La vida después' y enfrentarse con 'Barrio Esperanza' en La 1, el estreno de 'El juicio' en La 2, 'Mask singer: adivina quién canta' en Antena 3, 'First Dates: Gourmet' en Telecinco y el estreno de 'La noche de Aimar' en La Sexta.

"Yo quiero agradecer a Mediaset que apueste por este programa porque para mí es necesario como espectador porque más allá de las entrevistas y de entretener, visibiliza e integra socialmente y las televisiones generalistas no suelen hacerlo", confesaba Daniel Guzmán en un encuentro con los medios, entre los que estaba El Televisero.

Por su parte, Macarena Rey también aprovechaba para lanzar varios recados a Mediaset. "Esperemos que nazca con la vocación de hacer por lo menos una temporada al año. Yo creo que su sitio es Cuatro y sería bonito que se convirtiese en hacer una temporada al año", decía en clara alusión a los cambios de cadena que vivieron en la primera temporada y volver ahora casi dos años después con su segunda temporada.

"Es un programa educativo tanto para el invitado como para los reporteros como para los espectadores, sabemos que no vamos a romper audiencias, pero son esos programas que son necesarios", comentaba Macarena Rey recalcando además la cantidad de premios que han recibido por '100% únicos'. Asimismo, Daniel Guzmán tampoco se cortaba al soltar con cierta sorna otro recado a Mediaset por el horario del programa. "¿No podía empezar a las 22:00 horas?", se preguntaba. "De momento tenemos un programa que se llama 'Horizonte'", respondía Jaime Guerra. "¿Y no le iría mejor a Horizonte ir después de nosotros?", replicaba entre risas. "Lo más importante es que compita con el fútbol para que digamos hay esperanza en la vida", añadía.

El debut de Daniel Guzmán como presentador

Daniel Guzmán en '100% únicos'

Desde Shine Iberia tenían claro que Daniel Guzmán era el presentador perfecto para ponerse al frente de las nuevas entregas de '100% únicos'. "Dani es 100% auténtico y tiene el valor que nosotros comprobamos en la primera temporada cuando vino como invitado. Tiene un componente social. Llevo muchos años detrás de Dani para traerlo al entretenimiento y nunca ha sido posible y esta vez lo tuvo claro desde el primer momento", confesaba Macarena Rey, productora ejecutiva. "Y en Mediaset también lo tuvimos claro que tenía que ser Dani por ese compromiso y el conocimiento del formato", apostillaba el director de producción de contenidos de Mediaset.

"Y ha sido muy generoso porque sabe que aquí el presentador se tiene que echar atrás porque los protagonistas son los reporteros", proseguía explicando Macarena Rey. "Los invitados también han entendido el formato que no es fácil porque son gente acostumbrada a entrevistas de periodistas o en televisión pero aquí no saben por donde les van a salir ni de qué van a hablar. Ellos se sientan absolutamente desnudos", seguía contando la productora ejecutiva.

"Estamos orgullosos de que hayas debutado con nosotros", confesaba Jaime Guerra. "Ahora ya a presentar un programa de baile", ironizaba Macarena Rey. "Yo estoy aprendiendo. He disfrutado mucho y me lo he pasado bien. Me pilló en medio de la promoción de la película y lo pasé fatal porque no me dio tiempo a preparármelo bien todo porque yo soy muy obsesivo, pero luego llegaba a las grabaciones y se me olvidaba todo", relataba el actor. "Es un programa de los que te sientes orgulloso de hacer", concluía sobre este nuevo reto.

La grandeza de '100% únicos'

Para Daniel Guzmán lo más importante de '100% únicos' es la naturalidad de los reporteros. "La mayor capacidad que se puede tener es no tener filtro, que el ser humano y la sociedad la acabamos perdiendo, y ellos tienen una sinceridad que consiguen que le contesten a todo. Es una entrevista muy espontánea porque rompe todos los clichés y conocemos cosas desconocidas de todos", avanzaba el actor y presentador.

En ese sentido, Daniel Guzmán agradecía la confianza que han puesto en él tanto Mediaset como Shine Iberia. "Yo he aprendido mucho, os agradezco a los dos haber depositado en mí esta confianza, yo solo quería actuar de manera espontánea y auténtica para que no hubiera impostura", aseveraba. "Lo interesante de este programa es que se le da el lugar que necesitan ocupar y que tienen que ocupar las personas autistas como personas fuera del estigma, rompiendo las ideas que tenemos", añadía al respecto. "Ha aprendido a no juzgar y eso es maravilloso", destacaba.

"Lo mejor de este formato es que no es moralista, no es paternalista, el público no juzga. No moralizar y que ocupen el lugar que se merecen desde la naturalidad es maravilloso", sentenciaba Guzmán. "La grandeza del formato es que aúna entretenimiento, emoción y compromiso social. Es difícil encontrar esto en un formato de entretenimiento en prime time", terminaba diciendo al respecto Jaime Guerra.

Asimismo, Daniel Guzmán incidía en que "yo tenía prejuicios y he aprendido a no juzgar". "Yo soy muy obsesivo, disfruto las cosas sin filtro y hay muchas cosas que me acercan al trastorno del espectro autista. He aprendido muchísimo y me ha sorprendido mucho la reacción de los invitados al ver que no les juzgan. Por eso para mí hacer este programa es un regalazo tanto a nivel profesional como personal", concluía.