Mediaset anuncia quién será el relevo de Risto Mejide en 'Got Talent', con una nueva versión que emulará a 'La Voz'

Mediaset España, a través de un comunicado distribuido a la prensa, ha despejado uno de los interrogantes sobre el futuro de 'Got Talent': el sustituto de Risto Mejide tras despedirse para siempre en la undécima edición, que concluyó el pasado 2 de mayo.

El elegido por el grupo audiovisual ha sido Xuso Jones, un rostro en alza en la casa tras presentar las últimas Campanadas y, sobre todo, ante su creciente éxito en las tardes de Cuatro con el concurso 'Lo sabe, no lo sabe'. Se incorporará a la familia de 'Got Talent' en calidad de juez. Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell se mantendrán en sus roles al igual que Santi Millán; en su caso en calidad de presentador.

Nuevo jurado de 'Got Talent'

El fichaje del comunicador murciano no será la única novedad para el formato producido en colaboración con Fremantle. Y es que, en ese mismo comunicado, Mediaset ha avanzado que se va a poner en marcha una nueva versión de la franquicia, llamada 'Got Talent: Fantasy League'.

En un momento crítico para el concurso multidisciplinar, con un retroceso en audiencias muy acusado, se ha optado por la primera adaptación internacional del formato estrenado en NBC en lugar de 'Got Talent 12'.

"'Got Talent: Fantasy League' llevará la competición un paso más allá trasladándola también a los jueces, que competirán entre sí", se indica. En esta nueva versión, los miembros del jurado no solo tendrán que valorar las actuaciones, sino también construir el mejor equipo posible, eligiendo a sus artistas favoritos entre aquellos que hayan obtenido al menos tres votos favorables. Un giro de mecánica que, en esencia, recuerda mucho a 'La Voz'.

En una segunda fase, y con sus equipos de seis concursantes ya configurados, los cuatro jueces competirán entre sí por la victoria en una emocionante batalla en la que los icónicos Pases de Oro seguirán teniendo un papel destacado. 'Got Talent: Fantasy League' mantendrá inalterable su diversidad artística, combinando la música, la danza, las acrobacias, la magia o el humor.