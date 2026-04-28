'Sueños de Libertad', avance del capítulo 550 del miércoles 29 de abril: un regreso amenazante para Valentina y una ruptura

'Sueños de libertad' vivirá un parón en su emisión pues el viernes 1 de mayo faltará a su cita diaria con la audiencia al ser festivo nacional por ser el día del Trabajo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', por el momento, Marta no consigue avanzar en sus pesquisas sobre el paradero de Fina tras no localizar al contacto que le proporcionó Darío. Paralelamente, la De La Reina se niega a acudir al acto de conmemoración póstuma a Pelayo pues es incapaz de perdonarle a su marido todo el daño que le ha hecho.

Carmen se reencuentra con David en la fábrica y ambos vuelven a mostrar gran complicidad. Por otro lado, Carmen descubre los cambios que han hecho en el servicio y trata de saber por qué han cambiado de puesto a Paula y Tasio termina revelándole que ha tenido un acercamiento con Paula aunque le deja claro que no ha pasado nada entre ellos. Algo que hace que ella empiece a desconfiar de su marido.

Álvaro trata de acceder a toda la información sobre las rutas de los perfumes pero Valentina y Tasio están a punto de descubrirle y consigue que Tasio le ayude a conseguir todos los datos que necesita. Por otro lado, Cloe advierte a Marta de que Gabriel está haciendo movimientos extraños en la fábrica y podría estar tramando algo.

Valentina decide hablar con Claudia y le confiesa que ella sabía lo de la relación de Mabel con Salva provocando que su compañera estalle de indignación. Y en la cantina, Salva decide romper definitivamente con Mabel debido a la actitud de la camarera hacia él. Por otro lado, Nieves se lleva una sorpresa al ver que Pablo vuelve a casa después de la petición de Miguel.

Rodrigo, el ex de Valentina, irrumpe por sorpresa en su habitación con la intención de llevársela de malas maneras y de que vuelva con él aunque Claudia consigue intervenir para evitarlo amenazándole con llamar a la guardia civil. Por su parte, Beatriz trata de acercarse de nuevo a Gabriel pero él la rechaza cuando intenta besarle.

Carmen y Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Digna habla con Paula y le anuncia que tanto ella como Damián han decidido readmitirla pero no duda en ponerle condiciones para mantenerse en su puesto de doncella cambiándola de puesto para evitar que se acerque a Tasio de forma tan íntima. Tras ello, Paula habla con Tasio y ambos acuerdan mantener las distancias. Paralelamente, Tasio trata de reconducir su matrimonio con Carmen.

Gabriel intenta volver a manipular a Julia pero esta vez se encuentra con que la niña no cae en sus redes y le para los pies tras haber perdonado a su abuelo. Pese a que parece que la niña tiene todo bajo control, Begoña no duda en advertir a Damián para evitar nuevos problemas.

Por su parte, Marta le revela a Andrés la amenaza de Pelayo a Fina que provocó su marcha. Y en casa de los Salazar, Nieves muestra su malestar y tristeza por la ausencia de Pablo. Para contentar a su madre, Miguel decide pedirle a su padre que vuelva a casa aunque a él no le haga ninguna gracia.

Álvaro vuelve a encontrarse con Beatriz y le presiona para conseguir que Gabriel les de más dinero. Después, el hombre queda con Gorito para seguir preparando el gran golpe que preparan: robar una de las furgonetas de la fábrica. Y Salva que les ve juntos no duda en advertir al trabajador de que no le conviene juntarse con Gorito. Después, Salva trata de avanzar en su relación con Mabel pero ella le frena porque se siente culpable de lo sucedido con Claudia.

Begoña le dice a Eduardo que ha decidido prescindir de su ayuda para los viajes a Pelahustán por lo incómoda que se siente por las intenciones del chófer. En la tienda, Andrés no duda en tener un bonito detalle con Valentina y Miguel hace lo propio con Claudia. Finalmente, Darío le proporciona a Marta las pistas que tiene para poder encontrar a Fina.