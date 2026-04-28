Sandra Sabatés se corona en 'El Intermedio' al desmontar los bulos de Vox sobre la "prioridad nacional"

Este lunes, en 'El Intermedio', Sandra Sabatés ha desmentido con datos algunas de las mentiras que han difundido Vox y sus aliados para "justificar así la necesidad de su prioridad nacional". A raíz de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno, el partido de ultraderecha ha lanzado infinidad de mensajes xenófobos y racistas.

Por ejemplo, el líder de Vox, Santiago Abascal ha asegurado que se quiere dar "lo que es de los españoles a todo el mundo". Mientras que José María Figaredo ha llegado a decir que con cargo al presupuesto público se van a pagar los subsidios a personas que "vengan aquí a España a gastos pagados". "Cada euro que se destina a sostener la inmigración ilegal es un euro menos para la sanidad, la educación o la vivienda de los españoles", ha afirmado José Antonio Fuster.

Según Sandra Sabatés, este tipo de discursos "tiene un objetivo muy claro: culpar a los migrantes del deterioro de los servicios públicos. En vez de dotar mejor la sanidad o la educación es mejor decir que la culpa de que esos servicios estén saturados es de los migrantes, que son los últimos en llegar y los más vulnerables".

Tal y como ha explicado la periodista, en cuanto a las ayudas, para poder percibir el Ingreso Mínimo Vital, "se exige residencia legal de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la solicitud". "De hecho, el 95% de migrantes que hay en nuestro país no cobra esta ayuda. Es más, entre los perceptores de esta ayuda los migrantes no llegan al 18% frente al 82 de los españoles. Y estos son datos oficiales de la Seguridad Social, no de un canal de Telegram ni un chat de cuñaos de WhatsApp", señala la copresentadora de 'El Intermedio'.

Sandra Sabatés desmonta con datos los bulos de Vox y lanza un dardo a Santiago Abascal

Por lo que respecta a la vivienda pública, "cuántas veces hemos oído eso de que a 'los inmigrantes les regalan los pisos'. Escuchando a Vox, parece que en cuanto ponen un pie en este país, les dan las llaves de un loft en el centro". Pero esto no es así, ya que, "en España el acceso a un alquiler o a la compra de una vivienda pública depende de cada comunidad autónoma. Pero los requisitos más habituales pasan por exigir un máximo de ingresos o empadronamiento o vinculación territorial".

"Pero es que hay más", prosigue Sandra Sabatés. Y es que, según la extrema derecha, los migrantes son los culpables de que la sanidad pública esté colapsada. Sin embargo, "otra vez los datos demuestran todo lo contrario". Según informa la periodista, los migrantes hacen un uso menor de los recursos públicos: "Por ejemplo, entre las clases bajas, el porcentaje de migrantes que acude al médico de familia es del 78%, por debajo de ese 82,9% de los españoles".

"También es menor el número de hospitalizaciones y el uso de prestaciones sanitarias, como las mamografías y las vacunas", explica Sandra Sabatés, quien se pregunta: "¿Cómo es posible que la colapsen si la utilizan menos?". "Misterio sin resolver que solo puede explicar Santiago Abascal", añade.

"Pero por lo que sea, Vox no dice nada de que los migrantes aportan el 10% de todo lo que ingresa la Seguridad Social, mientras que tan solo reciben el 1% del gasto de este organismo, o de que España necesita en estos momentos un millón de migrantes para sostener empleo y pensiones. Así que, si Vox quiere acusar a alguien de vivir de paguitas, quizás debería mirar a una persona que lleva viviendo de ellas desde 2010", sentencia Sandra Sabatés, haciendo referencia a Santiago Abascal.