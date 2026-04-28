'La Revuelta' pierde cuota de pantalla esta semana en la programación de La 1 de RTVE según avanza la propia corporación en su guía oficial. Y es que el programa capitaneado por David Broncano no contará con una presencia especial en la noche del jueves como sucedió la pasada semana con 'La Petanca del Año' o en anteriores con la estrategia de la doble entrega.

Tal y como aparece indicado en la EPG, el show producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa se ofrecerá en su horario habitual y concluirá la emisión a las 23:15 horas a diferencia de lo que ocurrió el jueves anterior, cuando se prolongó hasta las 23:40 horas con motivo de la celebración del mencionado torneo, que se saldó con un destacado 12,4% de cuota de pantalla y 1,4 millones de telespectadores de media.

Sin embargo, ya sin evento extraordinario, 'La Revuelta' sufrirá un recorte de casi media hora, lo que supone, a su vez, una buena noticia para los seguidores de 'Se nos ha ido de las manos'; un programa de reportajes de investigación, con Carles Tamayo como prescriptor, producido en colaboración con Grábalo Todo y Bambú Producciones ('La Promesa', 'Valle Salvaje').

La primera de las tres entregas abordó una de las principales preocupaciones de la sociedad actual: el acceso a la vivienda. El producto cosechó excelentes críticas en redes sociales, pero en términos cuantitativos no funcionó y registró un mal 8% de cuota de pantalla y poco más de 500 mil telespectadores de media.

Claro está que arrancar a las 23:40 horas y ofrecer la emisión mayoritariamente en late night no ayudó a que los datos de audiencia fueran satisfactorios. El público no admitió un horario tan tardío y nada conciliador por parte de RTVE y dio la espalda al formato a pesar de tratar un asunto de alto interés general.

Sin embargo, esta semana, con ese recorte de 'La Revuelta', el segundo episodio podrá dar inicio 25 minutos antes. Comenzar una supuesta oferta de prime time a las 23:15 horas sigue siendo cuestionable pero, al menos, gana terreno y permite que finalice alrededor de las 00:20 horas. Veremos si ese adelanto se traduce en una mejora en los resultados de audiencia o si el espacio ya está sentenciado.

¿Quién es Carles Tamayo?

Carles Tamayo es un joven youtuber, creador de contenido, periodista de investigación y cineasta que se ha dado a conocer sobre todo gracias a sus trabajos de infiltración en sectas, estafas piramidales y organizaciones cuestionables.

Ha investigado la Iglesia Palmariana, además de estafas como IM Mastery Academy y grupos New Age con supuestas prácticas peligrosas.

Es ganador del Premio Ondas 2024 por la serie documental 'Cómo cazar a un monstruo' (Prime Video) y su estilo se caracteriza por la investigación de campo, el uso de cámara oculta y el periodismo en tiempo real.

En los últimos años además no ha parado de trabajar como colaborador en numerosos programas de televisión como 'Caiga quién caiga' en Telecinco o en 'Futuro imperfecto' de Andreu Buenafuente en TVE.