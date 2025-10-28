Nacho Abad corta a Santiago Abascal en Mediaset por lo que dice de Pedro Sánchez: "Es una acusación muy gruesa"

Nacho Abad ha entrevistado a Santiago Abascal en el plató de 'En boca de todos'. En primer lugar, el presentador, directo como acostumbra, le ha preguntado si la inmigración está vinculada con la delincuencia como algunos defienden. Y este asunto ha dado lugar a unas incendiarias declaraciones que han escamado al conductor del programa matinal de Cuatro.

"Es evidente que no todos los inmigrantes son malos. Son muy malos los traficantes de personas y los políticos que parece que quieren sustituirnos porque no dan oportunidades a los jóvenes que se quedan sin trabajo y sin patria porque tienen que irse de España y nos dicen que tienen que venir otros a pagarnos las pensiones. ¿Qué tipo de neocolonialismo es ese? Si son tan valiosos, que paguen las pensiones en sus propias patrias", ha respondido el líder de VOX.

"La regularización masiva y las nacionalizaciones masivas tienen una intención, que es la de alterar el censo electoral en España porque a Pedro Sánchez ya no le quieren los españoles. Entonces, pretende que los inmigrantes regularizados y nacionalizados a toda pastilla sean sus próximos votantes", ha llegado a verbalizar Abascal sin pudor.

"Es una acusación muy gruesa eh eso de que Sánchez está trayendo inmigración para que le voten a él y alterar el resultado electoral", le ha reconvenido Nacho Abad ante tales afirmaciones. "No tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez y otros líderes europeos tienen ese planteamiento porque los nacionales se sienten totalmente abandonados y han encontrado una fórmula a la desesperada en la promoción de la inmigración masiva", se ha reafirmado el político de ultraderecha.

Nacho Abad: "¿Qué delitos ha cometido Pedro Sánchez para acabar en prisión?"

"¿Vox es un partido vengativo? ¿Quiere acabar con Pedro Sánchez en prisión?", le ha cuestionado Nacho Abad a continuación. "Pero eso no es venganza, es justicia", ha replicado Abascal de inmediato. "¿Qué delitos ha cometido Pedro Sánchez para acabar en prisión?", le ha refutado el comunicador de Mediaset. "Pedro Sánchez, para empezar, está viendo cómo se juzga a todo su entorno", ha empezado a argumentar Abascal. "Pero él no está imputado", le ha cortado y contrariado Abad.

"No está imputado no sé muy bien por qué, pero en estos momentos, si fuera imputado, el Parlamento votaría en contra del suplicatorio y esa investigación y ese juicio no irían a ningún lado porque toda la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez es una mayoría que quiere que a España le vaya mal", ha aseverado Santiago Abascal.

"Sin ninguna duda creo que Pedro Sánchez debería dar cuenta en los tribunales", ha proseguido el presidente de la extrema derecha española, afirmando que Sánchez llegó al poder "de una manera ilegítima y de una manera ilegal". "Le voy a confesar que me parecen gruesas las acusaciones", ha reiterado Nacho Abad.

"Pedro Sánchez está convirtiendo la democracia en un sistema autocrático", ha sentenciado Abascal, tildándole de "mentiroso patológico". Ha sido entonces cuando Nacho Abad le ha cuestionado que, si detestan la mentira en VOX, por qué están apoyando a una persona que miente como Carlos Mazón para que se mantenga en el gobierno de Valencia: "A mí me cuesta apoyar a alguien que es un mentiroso". Abascal, por su lado, ha salido al paso defendiendo que lo que apoyan son los presupuestos.