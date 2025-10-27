Pilar Rahola le asesta este punzante corte a Nacho Abad en Mediaset y él salta: "Pareces Pablo Iglesias"

Este lunes 27 de octubre, 'En boca de todos', el programa conducido por Nacho Abad en Cuatro ha analizado la decisión de Junts de romper con el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. La cúpula del partido independentista se ha reunido esta mañana en Parpiñán, donde Carles Puigdemont se ha mostrado dispuesto a romper con el Ejecutivo.

Para comentar la situación que podría poner en peligro al Gobierno, Nacho Abad ha conectado en directo con Pilar Rahola, quien se ha mostrado a favor de la ruptura. "Estoy a favor. No tiene sentido que Junts continúe con Pedro Sánchez", ha asegurado, contundente, la periodista catalana. Y es que, según ella, hay cosas que se pactaron entre Junts y el Gobierno para facilitar la investidura de Pedro Sánchez que no se han llevado a cabo.

"En unos acuerdos políticos se pactan cosas. Las cosas importantes que se pactaron ninguna ha pasado. La Amnistía es cierto que se ha avanzado mucho aunque también hay quien piensa que el PSOE ha jugado un poco con esto. Sin embargo, el tema del catalán, nada", ha explicado Pilar Rahola para justificar la decisión de los de Puigdemont. Ante esto, el presentador le ha recordado que ahora se habla catalán en el Parlamento. A lo que ella contestaba, con sorna: "Madre mía, impresionante, es lo máximo".

Nacho Abad compara a Pilar Rahola con Pablo Iglesias

Nacho Abad, en desacuerdo con esta postura de la periodista, le ha espetado: "Pilar, si nos entendemos en español, ¿para qué hace falta el catalán en el Parlamento?". Una pregunta que indignaba a la colaboradora televisiva, quien cuestionaba la labor del presentador: "Lo mismo que hace falta en cualquier estado multilinguístico. Esa pregunta en Suiza no la podrías hacer". "No, claro, pero estamos en España", le ha recordado el comunicador. "Nacho, la respuesta que me acabas de dar es un poco estúpida si me lo permites", le ha soltado Rahola.

Ante esta respuesta de Rahola, Nacho Abad se ha echado a reír: "Me encanta que me llames estúpido. De repente te pareces a Pablo Iglesias que me llamó idiota. Y tú que estás en las antípodas de Pablo Iglesias me llamas estúpido". Ella señaló que no le había querido llamar eso: "A mí me gustan los matices. No te considero para nada estúpido, yo he considerado estúpida tu respuesta".

Acto seguido, y tras matizar que "no soy de Junts, pero no soy tonta", añadía: "Me preguntáis ¿qué es lo que ha hecho entrar a crisis a Junts? Hay dos aspectos fundamentales: el fracaso reiterado de las reuniones en Suiza que no han servido para nada, y el tema migratorio. Estos son los que hace estallar la relación después de otros fracasos. No es un tema de dinero. Es decir, empezó esta relación con unas reuniones en Suiza muy bonitas para bla, bla, bla y nada más".

"Lo segundo es, después de la moción de confianza hay un pacto sobre migración que tampoco se cumple. Yo no te pregunto si tú o el otro estáis de acuerdo, lo que digo es que dos partidos políticos, uno le da la presidencia y de las cosas que pide no consigue ninguna", explicó Pilar Rahola. Tras lo cual, Nacho Abad sentenció, dándole la razón: "Nos han engañado".