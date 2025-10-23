El programa de Nacho Abad se paraliza en directo por una gravísima agresión: "He pensado que lo mataba"

Nacho Abad ha tenido que hacer frente a uno de sus programas de 'En boca de todos' más complicados por la brutal agresión de un "desokupador okupa" al equipo compuesto por la periodista Tatiana Márquez y el operador de cámara Javi Murillo en Lepe (Huelva).

"Tengo un cabreo ahora mismo que me salen unas ganas de levantarme del plató y e irme a abofetear a alguien. Y todo lo que me salen son tacos y palabras malsonantes", ha estallado en primer lugar el presentador. Y con razón, pues la escena era indignante y dantesca.

Antes de mostrar la secuencia, Nacho Abad ha puesto en contexto a los espectadores: "Una mujer nos pide ayuda en Lepe porque tiene a un individuo que le está ocupando la casa. Y como nosotros pensamos que lo de la okupación es una salvajada y que se debería proteger la propiedad privada, vamos a echar una mano a ciudadanos de bien que se han pasado media vida trabajando para conseguir una casa y podérsela pagar".

"Cuando mi compañera Tatiana ha ido a llamar a la puerta, este energúmeno de dos metros les ha apalizado. A mi compañera le ha llegado a pegar y a mi compañero cámara también. Y a Javi, el cámara, que es autónomo, le ha reventado su cámara", ha proseguido explicando el comunicador de Mediaset sobre los detalles de la agresión.

La secuencia, grabada por un vecino, ha sido emitida al completo. En ella se ve al sujeto abalanzándose con furia contra el equipo de 'En boca de todos'. Le asesta una brutal patada a la cámara, que acaba destrozada en el suelo, y deja desplomado a Javi, el operador de cámara, al que segundos más tarde propina un puñetazo que le vuelve a dejar tirado en el pavimento. También agrede a Tatiana, la periodista, que es inmovilizada por el susodicho cuando trata de llamar al 112 para dar la voz de alarma. En la escena en cuestión se oyen gritos de angustia como "para, para", "eres un asesino" o "llama a la policía".

"Me están dando unas ganas de poner a parir a este tío con palabras gruesas y de investigarle y de saber si está legalmente en España. Hijos de puta como estos los mínimos", ha explotado sin fisuras Nacho Abad, con una rabia e impotencia incontenible. Acto seguido, 'En boca de todos' ha emitido una segunda secuencia, ya con la policía presente en el lugar de los hechos.

"Casi nos matas, casi nos matas", se escucha gritar a Tatiana Márquez, encarándose al okupa agresor. "Yo alucino. Pide que le pixelemos la cara, que no le grabemos. ¿O sea tú nos revientas las cámaras, pegas a mis compañeros, y pides que no te grabemos?", ha cuestionado el presentador, que ha señalado que esto es "el mundo al revés".

"Mira que hemos visto cosas peligrosas, pero una situación así no me la podía imaginar"

En ese momento, la periodista agredida ha entrado en directo para contar los hechos se primera mano: "Perdonad que esté con la voz temblorosa, pero estoy con el miedo en el cuerpo. Mira que hemos visto cosas peligrosas, pero una situación así no me la podía imaginar. Sin mediar palabra, se ha lanzado como un toro contra mi compañero Javi. Ha llegado un momento en el que yo he pensado que lo mataba. Se ha ido contra él con tal furia que le ha reventado la cámara. Ha ido a pegarle puñetazos, ha ido a por mi y me quería quitar el móvil. Hemos tenido un miedo real", ha denunciado la joven.

Además, Tatiana ha criticado la indefensión sufrida: "Hemos intentado resguardarnos en un bar y no nos dejaban entrar porque no querían que les rompiese nada. No nos han dado seguridad y nos han dicho que nos buscáramos la vida". "Es para que ingresen en prisión a este sujeto, es un peligro, es un monstruo", ha clamado al hilo. Y ante esa cero ayuda del local cercano, Nacho Abad ha pedido un boicot: "Ahora me vas a decir el nombre del bar porque vamos a pedir a la gente que no vaya a ese bar".

Nacho Abad: "Lo más importante es poner la denuncia; Javi y tú debéis de poner la denuncia ya"

"Se me está cortado la sangre (...) Me está dando una pena ver la cámara de Javi, que es autónomo, que trabaja con su cámara y el miedo que habéis pasado... No es justo que te tengas que ver en una situación así (...) Este tío es una basura, es una auténtica basura. Lo peor de todo es que a este tío lo van a coger, lo van a llevar detenido, va a pasar a disposición judicial y se va a quedar en libertad, va a seguir okupando la casa y mañana le va a pegar un guantazo a cualquiera y no va a pasar absolutamente nada. Y a esta basura es a la que tenemos que tener nosotros", ha denunciado Abad con vehemencia.

"Lo más importante es poner la denuncia; Javi y tú debéis de poner la denuncia ya. Y segundo, deberíais pasar por un médico para adjuntar un parte médico con las lesiones que os hayan provocado. Lo primero es hacer justicia y luego periodismo", les ha aconsejado Nacho Abad. Tatiana, por su parte, ha lamentado que en tres días estará en la calle. "Es la política que tenemos, esto son las normas de convivencia que nos hemos dado", ha rematado el presentador.