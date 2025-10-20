Nacho Abad pide en Mediaset que caiga todo el peso de la ley a lo ocurrido: "Me preocupa pasar de palabras a hechos"

Nacho Abad se ha convertido en noticia en su programa 'En boca de todos' por unos minutos debido al acto vandálico que ha sufrido recientemente. El espacio de Mediaset estaba abordando el señalamiento de Óscar Puente a David Alandete, corresponsal de ABC en Estados Unidos, por sus tendenciosas preguntas a Trump para embarrar relaciones con el Gobierno de España.

A colación, se ha planteado si los periodistas son el nuevo objetivo del Gobierno, y ese ha sido el pie para que el presentador de las mañanas de Cuatro compartiera con la audiencia un caso personal. "Yo no quería contarles lo que les voy a contar a continuación. De hecho, me lo he pensado un tiempo hasta tomar la decisión de hacerlo porque un periodista no debe ser nunca noticia", ha puntualizado en primer lugar.

"A mí no me ha señalado ningún ministro, que me parece gravísimo, pero sí estoy detectando -y seguro que ustedes también cuando hablan con amigos o conocidos- el nivel de polarización que está habiendo y que nos está llevando a discusiones e incluso a agresividad", ha lamentado Nacho Abad, que daba paso a unas imágenes relativas a ese acto vandálico sufrido.

"A la protagonista del vídeo no la conozco absolutamente de nada", ha matizado mientras en el vídeo se apreciaba a una mujer rayando el coche del presentador e inmortalizándolo. "En un determinado lugar, esta mujer me ve, me reconoce, decide bajarse de su coche, seleccionar la llave con la que quiere arañarme el coche y entonces van a ver ustedes cómo decide arañarme el coche por un lado, por otro lado e incluso, para demostrar su gran obra, llega a fotografiarlo con su teléfono. Y cuando decide que ha terminado, se larga tan impunemente", ha denunciado públicamente el comunicador de 'En boca de todos'.

"A mí me preocupa. Estamos polarizando tanto que, cuando un político te señala, ¿hay que tener cuidado y es sinónimo de peligro de la calidad democrática?", ha cuestionado Nacho Abad, que ha añadido que "en la comisaría de San Blas la han detenido y va a ir a un juicio al que yo voy a ir para pedir la máxima".

"A mí, al final, lo que me preocupa de todo esto es que pasemos de las palabras a los hechos. Ya son graves los insultos en redes sociales, que parece que hemos asimilado y normalizado, pero me preocupa esto", ha vuelto a reiterar el periodista al tiempo que pedía a su equipo enseñar el vídeo otra vez. Sin embargo, la dirección de 'En boca de todos' no le ha satisfecho ese deseo y eso ha acabado con enfado de Nacho: "Te he pedido el vídeo. Es que si no no me interesa, es que no me interesa. Venga fuera, fuera, ya está".