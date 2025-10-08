Alta tensión entre Nacho Abad y la activista Hanan Alcalde en su fuerte enfrentamiento en Mediaset

La activista Hanan Alcalde, una de las integrantes de la Flotilla de Gaza, ha sido entrevistada este martes, 7 de octubre, por Nacho Abad en 'Código 10', el programa que presenta en Cuatro. Ambos han protagonizado un tenso cara a cara por sus diferentes puntos de vista sobre lo ocurrido en los últimos días.

El periodista comenzó preguntándole a su invitada por la presunta presencia de "etarras" en la flotilla, como así ha asegurado Isabel Díaz Ayuso, así como su postura frente a Hamás. Una cuestión que sorprendió mucho a la activista, quien no ocultó su estupefacción: "Alucino con esta pregunta". "Preguntar no es violencia. El día en que hacer una pregunta sea violencia, se acabará la democracia", le espetó Nacho Abad.

La tensión creció por momentos cuando Hanan le formuló la siguiente pregunta al presentador: "¿Y esa gente estaba reinsertada?". A lo que Nacho Abad contestó: "No coincidimos en lo que pensamos". Sin embargo, ella insistió: "Si consideras a las fuerzas de ocupación terroristas, estás libre de sionismo". "No me vas a juzgar", le contestó el periodista, sin ocultar su incomodidad.

La tripulante de la Flotilla Hanan Alcalde se pronuncia sobre si considera a Hamás como una organización terrorista.



La advertencia de Nacho Abad a Hanan Alcalde

A lo largo de la entrevista, Hanan Alcalde defendió su postura: "Nuestra lucha es para poner el foco en el genocidio". Pese a esto, Nacho Abad le echó en cara su visión parcial del conflicto: "Te preocupas por los palestinos, no por los israelíes ni por las víctimas". Y le lanzó una advertencia: "No voy a permitir la hipérbole. Todos los días no mueren mil palestinos desde hace veinte años". Lejos de achantarse, la activista le contestó: "Cada día cometen más de mil crímenes de guerra sobre los palestinos. Solo por ir por carreteras secundarias ya se está cometiendo uno". "Hay un claro oprimido y un claro opresor. No lo digo yo, lo dice la ONU en todas sus resoluciones", sentencia.

La activista también tuvo un fuerte encontronazo con la colaboradora del programa María Jamardo. A raíz de que denunciara haber sido "secuestrada" por las autoridades de Israel. Tras escuchar las acusaciones vertidas sobre ella en los últimos días, Hanan Alcalde se ha enfrentado con la colaboradora, quien le ha puesto los putos sobre las íes: "Estás aquí para contestar porque eres la activista y yo soy la periodista".

La invitada le reprochaba que no había comenzado la entrevista "con educación y respeto. Que controle el tono". Y dejaba claro que "yo vengo por humanidad. A mí no me paga nadie, esa es la diferencia entre tú y yo". La periodista le recordaba que ella cobraba dinero "como periodista". Acto seguido, reconocía que le parecía "vomitivo que esta señora se pase por los platós tratando de hacerse un hueco a base de violar la memoria de los asesinados por Hamás el 7 de octubre de hace dos años".

"Es vomitivo hasta quienes tienen muy poquita cultura sobre lo que pasa en Palestina y el hecho histórico y realidad social. Ente otras cosas, Hanan se ha referido al pueblo palestino de manera global y me gustaría preguntarle si sabe cuántos diputados palestinos hay en el Parlamento de Israel", le preguntaba la colaboradora a la activista, quien le respondía que no tiene ningún tipo de conexión con el conflicto.