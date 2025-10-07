Nacho Abad pone en alerta al fijarse en este significativo detalle del caso Mario Biondo que da un vuelco

El misterio que rodea a la muerte de Mario Biondo ha vuelto de lleno al foco mediático esta semana después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya sugerido que pudo no tratarse de un suicidio. Y desde 'En boca de todos', Nacho Abad no ha dudado en compartir un fragmento de este último auto, mostrándose muy crítico con las pruebas que la familia del italiano ha utilizado para seguir poniendo en duda la resolución inicial.

Desde la muerte de Biondo en 2013, la familia del italiano no ha abandonado su lucha para demostrar que la resolución inicial de la investigación, en la que se determinó que su muerte encajaba con un suicidio, era errónea. "El auto judicial al que hemos tenido acceso y está aquí, tiene una frase súper polémica que os la voy a leer", ha comenzado adelantando el presentador de Cuatro.

Nacho Abad pone especial atención en este detalle del auto sobre Mario Biondo: "Se duda de las autopsias"

"A modo de resumen. La parte recurrente, la familia de Mario Biondo, aporta numerosos informes periciales que en primer lugar apuntan a la falta de fiabilidad de los informes de las autopsias practicadas. Es decir, se duda de las autopsias…", ha explicado Nacho Abad, subrayando el profundo desacuerdo de la familia del italiano por cómo se archivó la muerte de su hijo hace más de una década.

Nacho Abad en 'En boca de todos'

Cabe recordar que ya en 2022, el Tribunal de Palermo en Italia admitió que la muerte del exmarido de Raquel Sánchez Silvia puede deberse a otras causas que no encajan con el suicidio. Sin embargo, el conductor de 'En boca de todos' hacía una importante advertencia sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. "Pero, por otro lado, y esta es la frase polémica, expone los indicios de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida", señalaba el presentador.

"¿Eso significa que la Audiencia Provincial de Madrid piense que la muerte no es suicida o que los informes dicen que la muerte no es suicida?", ha preguntado Nacho Abad con tono escéptico al resto de sus compañeros, dando una vuelta a los principales titulares que se han generado tras la determinación del tribunal madrileño, asegurando que se descartaba por completo el suicidio.

"Lo que habla siempre es de lo que aporta la parte recurrente, habría que leer el auto completo para ver si le da una credibilidad o no", ha aclarado uno de los colaboradores del espacio de Cuatro, dejando entrever que a la familia de Mario Biondo aún le queda un largo camino legal para demostrar la hipótesis que llevan defendiendo durante años, que su hijo fue asesinado.

Por otra parte, tras esta última resolución, la familia ha presentado un recurso tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Derechos Humanos de Europa junto a una reclamación de responsabilidad patrimonial de Administración de Justicia por una "evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas".