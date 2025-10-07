Ana Rosa Quintana se planta con esta advertencia sobre Raquel Sánchez Silva tras el giro en el caso Mario Biondo

Raquel Sánchez Silvia ha regresado al centro de todas las miradas tras el último giro en el caso Mario Biondo. La Audiencia Nacional de Madrid comunicaba este lunes por la mañana que la muerte del ex de la presentadora podría tratarse de un homicidio, una última hora que 'El programa de AR' no ha tardado en recoger. Y Ana Rosa Quintana no ha dudado en lanzar una clara sentencia sobre este nuevo capítulo.

Después de que Manu Marlasca paralizase la mesa de actualidad del matinal de Telecinco anunciando la determinación del tribunal madrileño, que ha desechado la teoría de que la muerte del italiano responda a un suicidio como se acordó tras la investigación, la presentadora se ha pronunciado de lleno sobre este inesperado giro.

Ana Rosa Quintana, tajante sobre Raquel Sánchez Silva: "Nunca ha sido señalada en la investigación"

"A ver, yo puedo entender perfectamente a la madre de Biondo, la madre de Biondo no acepta, no quiere aceptar, que es muy normal que no lo quiera aceptar lo que ocurrió", ha comenzado señalando Ana Rosa Quintana, haciendo referencia a la incansable lucha de la madre del fallecido ante la justicia desde 2013, aún negada a aceptar que su hijo se quitase la vida.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

Ha sido entonces cuando la conductora de 'El programa de AR', que fue la primera en entrevistar a Raquel Sánchez Silva tras la muerte de su marido, se ha pronunciado sobre la presentadora. "Ahora, ella estaba, creo recordar en Plasencia acompañando a su familia en una cita médica, nunca ha sido señalada en esta investigación", ha recordado la periodista con gesto serio.

"A mí, poner otra vez 12 años después, ahora que ha rehecho su vida, que tiene dos niños pequeños, o sea, a ver, me parece tremendo", ha terminado sentenciando Ana Rosa Quintana en defensa de su compañera de profesión, condenando cómo el resurgir mediático de este caso puede volver a ponerla en el foco, haciéndole revivir la dura etapa que vivió durante la investigación de la muerte de su marido.

Cabe recordar que en 2022, la justicia italiana también reconoció a través del Tribunal de Palermo que la muerte de Mario Biondo no se correspondía con un suicidio. Sin embargo, el proceso quedó cerrado al no contar con suficientes pruebas para identificar al autor del supuesto homicidio, archivando la causa en agosto de ese año.