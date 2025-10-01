El PSOE denuncia el blanqueamiento de Ana Rosa Quintana a Isabel Díaz Ayuso tras lo que se vio en Telecinco

El pasado lunes, Isabel Díaz Ayuso volvió al plató de 'El programa de Ana Rosa' para ser entrevistada por enésima vez por Ana Rosa Quintana. Una entrevista que está dando mucho que hablar a raíz del gravísimo bulo que soltó la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurando que el lehendakari Imanol Pradales le había amenazado.

Tras lo que se vio con Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa', desde el PSOE de Madrid no dudaron en cuestionar a Ana Rosa Quintana por cómo había abordado dicha entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid y las cuestiones que habían abordado en la misma.

Así, en la cuenta oficial del partido socialista en Madrid se mostraban de forma irónica. "No os podéis perder las durísimas preguntas que le ha hecho hoy Ana Arosa a Ayuso. La ha puesto contra las cuerdas", señalaban.

No os podéis perder las durísimas preguntas que le ha hecho hoy Ana Rosa a Ayuso.



La ha puesto contra las cuerdas👇🏼 pic.twitter.com/Yv5SOxukh9 — PSOE Madrid (@psoe_m) September 29, 2025

Este miércoles ha sido Montse Mínguez, portavoz del PSOE la que ha dado un paso más allá al sentenciar a Ana Rosa Quintana por blanquear a Díaz Ayuso por cómo dejó que soltara el bulo sobre el lehendakari y por cómo reaccionó al día siguiente cuando tuvo que aclarar lo sucedido.

Y es que Ana Rosa Quintana trató de rectificar la polémica que se había generado en su programa el día anterior cuando Isabel Díaz Ayuso aseguró que Imanol Pradales había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum", un cántico que utilizaba el entorno de ETA cuando las palabras del presidente del País Vasco fueron ""Ayuso entzun, Euskadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi es vasca)".

"Ayer se generó una polémica en la entrevista de Ayuso por unas palabras del lehendakari Imanol Pradales. Él dijo 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun'. Ayuso no sé qué es lo que entendió, pero que ustedes sepan que la traducción exacta de lo que dijo es 'Ayuso escucha, Euskadi es vasca'", comentó Ana Rosa Quintana.

Una disculpa que ha provocado que Montse Mínguez no se haya podido quedar callada. "¿Cómo que "Ayuso no se lo que entendió? ¡Pero si te lo dijo a ti que estabas enfrente! Pim, pam, pum... ¿Se la puede blanquear más?", cuestiona la portavoz del PSOE en su cuenta de "X".