Ana Rosa tiene que rectificar así ante su pasividad cuando Ayuso atribuyó una falsa amenaza etarra al lehendakari

Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el centro de la polémica por el gravísimo bulo que coló en su entrevista con Ana Rosa Quintana este lunes. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid se inventó una amenaza etarra del lehendakari vasco hacia ella y en el momento en el que lo dijo en 'El programa de Ana Rosa' no se le desmintió.

Sin embargo, tras el revuelo causado, y después de que tanto Silvia Intxaurrondo como Javier Ruiz hayan desarticulado el bulo de Ayuso, Ana Rosa Quintana ha tenido que rectificar este martes en directo y desmentir así lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en su programa.

Según Isabel Díaz Ayuso, Imanol Pradales, el lehendakari le había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum" en un acto el domingo y ella lo interpretó como que era una amenaza etarra pues era un cántico que se usaba en su día para apoyar a la banda terrorista. "Me mandó un recado importante. Es lo que se decía antaño y me parece altamente preocupante, y estos son socios del Gobierno. Ayuso, que te estamos siguiendo", aseguró la política del PP ante Ana Rosa Quintana.

Pero la realidad es bien distinta tal y como la propia Ana Rosa Quintana ha reconocido este martes. "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi es vasca)", es lo que en realidad dijo el lehendakari aludiendo a la presidenta madrileña.

Una polémica a la que el propio Imanol Pradales se han pronunciado con gran malestar. "Me indigna cómo se manipulan burdamente mis palabras y cómo se banaliza la violencia y a ETA. Es inaceptable", aseguraba el líder del PNV.

Ana Rosa aclara las polémicas acusaciones de Díaz Ayuso a Pradales

Por su parte, Ana Rosa Quintana reaccionaba este martes aclarando lo sucedido. "Ayer se generó una polémica en la entrevista de Ayuso por unas palabras del lehendakari Imanol Pradales. Él dijo 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun'. Ayuso no sé qué es lo que entendió, pero que ustedes sepan que la traducción exacta de lo que dijo es 'Ayuso escucha, Euskadi es vasca'", ha afirmado la presentadora.

"Pilar y yo estábamos en la mesa y le pregunté qué significaba. Pedí que llamase a Terradillos para que nos lo tradujera, pero no cogió el teléfono. Y hoy no quería que se quedase así", terminaba diciendo la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco.