Javier Ruiz desarticula este gravísimo bulo de Ayuso en connivencia con Ana Rosa Quintana en Mediaset: "Es falso"

Isabel Díaz Ayuso lanzó un gravísimo e incendiario bulo en la entrevista que concedió a Ana Rosa Quintana en Telecinco este lunes, 29 de septiembre. Y lo más asombroso aún: sin que la presentadora le corrigiera o rectificara en esa inadmisible afirmación -con el fin de criminalizar al PNV. que Javier Ruiz, azote de la desinformación, ha desmontado como es debido en La 1 de TVE.

"Isabel Díaz Ayuso se ha inventado una amenaza etarra. Escucha al lehendakari Pradales decir 'Euskadi habla euskera' e interpreta que se ha jugado con los mismos términos con los que jugaba ETA. Es literalmente falso", ha sentenciado el presentador de 'Mañaneros 360'.

"El lehendakari, en un mitin en el País Vasco, me mandó un recado un tanto preocupante porque lo de 'Ayuso, pim, pam, pum', que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante", soltó Ayuso frente a una Ana Rosa Quintana impasible; probablemente porque no controlaba la información ni el idioma. Así, la política del PP se inventó que Imanol Pradales había hecho uso de un cántico que, en su momento, de empleaba para enaltecer a la extinta banda terrorista.

"Nunca, nunca se ha pronunciado esa frase. Es absolutamente falso. El lehendakari dice realmente 'Ayuso, entzun, Euskadi es euskaldun'. En castellano: 'Ayuso, escucha, Euskadi habla euskera'. Esto es lo que se dice, pero ella afirma que se ha coreado el grito de ETA", ha desmontado Javier Ruiz sin remilgos.

Es decir, Ayuso, deliberadamente o no, malinterpretó como amenaza una crítica del lehendakari por el desplante que tuvo la política madrileña con ellos en la última Conferencia de Presidentes. Nada más. Ni amenazas etarras ni nada por el estilo. Una manipulación burda al calor de 'El programa de Ana Rosa' y Mediaset.

🔵Ayuso se inventa una amenaza del PNV



La presidenta interpreta que Pradales dijo en euskera "Ayuso, escucha, pim, pam, pum" cuando dijo "Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldun"#Mañaneros30Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/ghczqBF3Ch — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 30, 2025

Por su parte, el PNV, donde esa grave acusación ha causado un verdadero incendio, ha criticado con sorna en redes el bulo de la presidenta madrileña: "Cuidado, Ayuso, que vamos con los subtítulos". Una respuesta con retranca a su manipulación y a su ignorancia. "Me indigna cómo se manipulan burdamente mis palabras y cómo se banaliza la violencia y a ETA. Es inaceptable", ha replicado por su parte el propio Pradales.

Acto seguido, 'Mañaneros' ha puesto sobre la mesa cómo Isabel Díaz Ayuso utiliza el comodín de ETA de forma muy recurrente como campaña para calentar la política y desviar focos de aquello que no le interesa que se fije la atención.

"Es la tercera y cuarta vez en apenas dos semanas en que ETA ha vuelto a aparecer en esta campaña política. Vio kale borroka en las protestas de La Vuelta Ciclista. Se dijo que había 9 miembros de ETA en Madrid. Falso, desmentido por el Ministerio del Interior. Ahora dice que el PNV amenaza como amenazaba ETA. Isabel Díaz Ayuso ve ETA por todas partes en las últimas semanas", ha aseverado Javier Ruiz, que ha planteado si obedece a "una maniobra de distracción y cortina de humo para que no se hable de su relación con el sionismo y con Israel" mientras comete un genocidio en Gaza.