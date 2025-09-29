Javier Ruiz sentencia la entrevista de Ana Rosa con Ayuso por este momento que se ha visto en Telecinco

Javier Ruiz se ha hecho eco de la entrevista de Ana Rosa Quintana a Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de AR' este lunes. Y se ha detenido en un titular que está trayendo cola. La presentadora de Telecinco le ha preguntado a la presidenta madrileña por el discurso de Felipe VI en la ONU sobre Gaza; y su respuesta ha sido considerada como "una bofetada al Rey" por parte del comunicador de TVE.

"Cuando se le pregunta por la masacre que denunció el rey en Gaza, Ayuso responde esto", ha introducido Ruiz, dando paso a una transcripción de esas palabras de la política popular ante Ana Rosa en las que recrimina al monarca su posición sobre Gaza por su discurso en la ONU. "El Rey reina pero no gobierna, es decir, no tiene que tomar más postura que la conciliación", ha verbalizado Díaz Ayuso.

"Sí, sí, luego todo el apoyo institucional, pero esto corrige a las frases del Rey que escuchamos en la ONU. Cuando (Felipe VI) habla de masacre, Ayuso dice que su trabajo es conciliar. ¿Qué ha hecho el Rey con esas palabras entonces? ¿Dividir?", ha replicado Javier Ruiz, que ha señalado que lo que ha hecho la ejecutiva madrileña es "enmendar la plana" al Rey por su condena a lo que está perpetrando Israel en Gaza.

"No es un enfoque, es un hecho lo que tenemos", ha subrayado Javier frente a quienes dicen que esas declaraciones se han cogido con papel de fumar. "Léanlo como quieran; esto suena a una enmienda al Rey. Si no está cohesionando y no está arbitrando... ¿qué está haciendo? ¿Está dividiendo?", ha sentenciado el periodista.

Por último, Javier Ruiz ha puesto el énfasis en la "polémica y polvareda que han montado estas palabras", y ha planteado dos cuestiones: "¿Está acusando al Rey de haber hecho discordia en lugar de conciliar? ¿Lo de Ayuso hoy se coloca donde Vox en la crítica al Rey o algo menos?".