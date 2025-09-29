Javier Ruiz pone de vuelta y media a Carlos Mazón en TVE y utiliza una palabra atronadora para calificarle

Javier Ruiz ha dejado retratado de cabo a rabo a Carlos Mazón como gestor de la Comunidad Valenciana, señalando "indolencia" por su parte después de estar ausente nuevamente en la reunión de coordinación de emergencias, con alerta roja en Castellón y Valencia, por asistir a un acto del PP en Murcia y hacerse la foto.

En primer lugar, haciendo lectura política del nuevo temporal en la región, el presentador de 'Mañaneros 360' ha puesto el foco en el enorme contraste y en "la diferencia sideral" entre cómo se ha actuado ahora y cómo se actuó ante las devastadoras riadas de octubre de 2024.

"La imagen hoy es la de Alfafar (Valencia), donde literalmente el desierto en las calles es el que pueden comprobar. Cuando se avisa a la ciudadanía, la ciudadanía responde. Y este temporal está demostrando que se falló en la DANA del año pasado, que no se avisó y que, cuando a la gente se le avisa, la gente responde", ha sentenciado sin fisuras Javier Ruiz.

"Es la evidencia de que sí, se puede avisar a la población, sí se puede actuar preventivamente y no, no se hizo en la pasada DANA. Todo lo que hoy se está haciendo es lo que la Generalitat de Carlos Mazón dijo que no se podía hacer. La prueba del 9: si se puede actuar", ha proseguido el popular periodista y comunicador de TVE.

A continuación, Javier Ruiz ha puesto sobre la mesa cómo Carlos Mazón volvió a estar alejado del control este domingo: "Ayer, reunión del centro de emergencias y Mazón, de nuevo, ausente". "Re Mazón, reincidente", le ha llamado sin cortapisas. "En la reunión que se celebraba ayer, con alerta roja ya en la Comunidad Valenciana, Mazón estaba fuera del control. Esta fue su imagen en Murcia (en un acto del PP). Mazón saludando y lanzando besitos a la audiencia mientras la comunidad estaba en alerta roja", ha aseverado.

Cambia la reunión de coordinación de emergencias, con alerta roja en Castellón y Valencia, por un acto del PP en Murcia#Mañaneros29Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/J42ZudQbkR — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 29, 2025

"Mazón de nuevo ausente. De nuevo y después de un año, lejos de la coordinación", ha agregado sin titubeos Ruiz, que ha insistido en las diferencias que existen entre la diligente forma en la que se ha respondido ahora y la nefasta manera en la que se respondió el pasado año.

"Hay una evidencia en todo esto y es: lo que se dijo que no se podía hacer, lo que se dijo de que no tenía competencias la Generalitat Valenciana, lo que se dijo de que Mazón no disponía de elementos... Pues bien, dispone y se puede. Estas imágenes son la prueba del fracaso de la DANA, de la mala gestión en la DANA", ha reflexionado Javier Ruiz.

Las tres contradicciones de Mazón, desmontadas por Javier Ruiz

Por último, el repaso del conductor de 'Mañaneros 360' a Carlos Mazón ha acabado desmontando "las tres contradicciones sobre el terreno". "La primera, que no se conocían bien los sistemas de alertas (ES-Alert). En cambio, ahora, se han lanzado 12 horas antes de la alerta roja. En la DANA quienes se estaban ahogando recibían la alerta", ha señalado.

En segundo lugar, "la Generalitat dijo que no tenía autoridad para cerrar colegios y que las responsabilidades eran de los Ayuntamientos, pero lo cierto es que la Generalitat ha obrado distinto ahora y hay avalancha de colegios cerrados".

Y la tercera diferencia: "En la DANA anterior los teléfonos de teleasistencia no llamaron a personas con problemas de movilidad", dejando un resultado de 37 personas fallecidas. Ahora, sin embargo, también se ha operado de otra manera.