Ferreras no teme meterse en un charco al retratar a Carlos Mazón con esta palabra devastadora

Casi un año después de la DANA que dejó 229 muertos, la Comunidad Valenciana vuelve a vivir una situación de emergencia con alerta roja por un nuevo temporal. Pero en esta ocasión las alertas y los protocolos sí están funcionando. Aunque la gestión de Carlos Mazón sigue en boca de todos. Así, Antonio García Ferreras no ha dudado en retratarle este lunes en 'Al Rojo Vivo'.

"Buenos días, se cumplen hoy once meses exactos de la tragedia de la DANA en Valencia y ahora mismo tenemos alerta roja por lluvias en la zona cero y en Valencia, y en Tarragona y en Castellón después de que en Zaragoza se hayan vivido unas últimas horas muy intensas con inundaciones y lluvias. Y esta vez sí, algo han aprendido los responsables políticos, esta vez si se ha enviado con tiempo suficiente el mensaje de ES-Alert a la población, el que no se mandó hace once meses", empezaba señalando Ferreras en el inicio de su programa.

"Esta vez esos mensajes para alertar a la población si que se han lanzado con tiempo. Hace once meses no, tarde y mal", recalcaba Antonio García Ferreras tras un vídeo en el que se veía como sonaban las alarmas a los habitantes de la Comunidad Valenciana este domingo avisando de la alerta roja prevista a partir de las 4 de la madrugada.

Antonio García Ferreras llama "caradura" a Carlos Mazón en 'Al Rojo Vivo'

Pero ha habido algo que sí que se ha repetido con respecto a lo que pasó el 29 de octubre de 2024: la desaparición de Carlos Mazón. "Aunque eso sí hay cosas que permanecen, la caradura de un Mazón que el domingo por la mañana no estaba en Valencia y ya se sabía que venía duro. Él estaba en Murcia repartiendo besitos en la cumbre del PP sobre inmigración", aseveraba sin pudor el presentador de 'Al Rojo Vivo'.

"De momento él no ha participado en ninguna reunión del comité de coordinación, allí ha mandado a su conseller de emergencias. Está reunido ahora mismo en el Palau pero por el comité de emergencias ni se ha pasado", sentenciaba Antonio García Ferreras. Todo mientras en pantalla se podía ver en grande el rotulo: "la emergencia murciana de Mazón".