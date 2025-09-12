Ferreras ficha a este polémico político para hacer frente al éxito imparable de Javier Ruiz en 'Mañaneros'

'Al Rojo Vivo', el programa presentado y dirigido por Antonio García Ferreras en La Sexta es el que más está sufriendo el imparable éxito, a la misma hora, de 'Mañaneros', el espacio conducido por Javier Ruiz y Adela González. Por tal motivo, ha decidido mover ficha e intentar hacer frente al programa de TVE fichando a un importante rostro de la política.

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, se incorporó este jueves, 11 de septiembre, a la mesa de debate de 'Al Rojo Vivo'. El político independentista, que actualmente se mantiene afiliado a la formación catalana, se suma así a la lista de analistas con los que cuenta el espacio matinal de La Sexta.

Joan Tardà, nacido en Catalunya en 1953, es licenciado en Filosofía y Letras. Tras pasar por diversos partidos políticos, se incorporó a las filas de Esquerra Republicana de Catalnya (ERC) en el año 1992. En el 1999, se convirtió en el primer concejal de esta formación en Cornellà de Llobregat desde la Segunda República. Tras años dedicado a la política catalana, en el 2004 se incorporó como diputado de ERC al Congreso, ejerciendo al mismo tiempo la portavocía del partido.

Joan Tardà, sobre el "no" de Junts a la reducción de la jornada laboral: "Ha cometido un error inmenso porque buena parte de su electorado está a favor" https://t.co/1yVZpi7fGa — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) September 11, 2025

Joan Tardà se incorpora a 'Al Rojo Vivo'

En año 2019 abandonó el Congreso, aunque continuó afiliado a ERC. Durante estos años, también ha participado en diversos medios de comunicación como tertuliano. Ahora, se incorpora a 'Al Rojo Vivo' para analizar, junto al resto de colaboradores, la actualidad diaria desde las 11 horas hasta que de comienzo el Informativo de La Sexta.

'Al Rojo Vivo' ha sido el programa más perjudicado por el éxito arrollador que está cosechando 'Mañaneros', que este miércoles 10 de septiembre alcanzó su cuota máxima, con un excelente 15,9% de share y casi medio millón de espectadores de media. Además, el tramo extra de 'Mañaneros 360', de 14:20 a 15:00 horas obtuvo un 11%. Una franja que en TVE siempre había estado maldita, hasta ahora.

De esta forma, este miércoles, el programa presentado por Javier Ruiz afianzó su liderazgo, aumentando aun más la distancia sobre 'El programa de Ana Rosa', que obtuvo un 12,9% de share, y sobre 'Espejo Público', que se tuvo que conformar con un 11,9%. Antes, 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, también firmó otra gran mañana con un gran 16,2% de cuota de pantalla, siendo líder en su franja un día más.