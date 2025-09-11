'Mañaneros' con Javier Ruiz fortalece su liderazgo con récord en TVE y amplía distancias con Ana Rosa y Griso

'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González se encuentra en su mejor momento en audiencias en La 1 de TVE. Quizás por eso es por lo que la derecha y sus apéndices mediáticos han sacado las garras, con ataques sistemáticos a una cadena pública que quieren irrelevante. Ahora no lo es.

Esta segunda semana de arranque de curso televisivo está siendo formidable para el magacín matinal producido en colaboración con La Cometa TV. El lunes anotó un 13,6%, imponiéndose con holgura al regreso de 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco (10,9%), que registraba su peor estreno histórico de temporada.

El martes, 'Mañaneros 360' creció a un 14,2%, reafirmando a Javier Ruiz y a Adela como líderes absolutos entre todos los matinales. No obstante, ha sido este miércoles, 10 de septiembre, cuando la subida ha sido más notable al escalar a un grandísimo 15,9% de share y casi medio millón de espectadores de media.

Se trata del segundo mejor resultado de todo el 2025 y la marca más alta de lo que llevamos de septiembre. Además, el tramo extra de 'Mañaneros 360', de 14:20 a 15:00 horas obtuvo un 11%. Una franja maldita, anclada en cuotas del 6% o 7% hasta hace poco y que ahora también se está revitalizando.

Un día más, #Mañaneros360 sigue siendo LÍDER en la mañana de @la1_tve con un 15.9% de share y una media de 472.000 espectadores con plusvalías del +18.4%



☕️ 2ª mejor cuota de todo el 2025

☕️ Más de 2.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/d3AqoeNnzG — Dos30' (@Dos30TV) September 11, 2025

Así, este miércoles, el programa comandado por Javier Ruiz afianzó su sólido liderazgo, aumentando la distancia sobre 'El programa de Ana Rosa', que mejoró a un 12,9%, y sobre todo frente a 'Espejo Público' (11,9%), que fue cuarta opción. Antes, 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo firmó otra mañana sobresaliente con un robusto 16,2% de share, marca que le concedió el liderazgo igualmente.

Con todo, en la franja matinal de este miércoles, la que comprende desde las 07:00 a las 14:00 horas, La 1 de TVE destacó fuertemente al rozar el 16% de cuota. Más de tres puntos por debajo se quedó Antena 3 (12,8%) y mayor fue la diferencia con Telecinco (11,9%).

Ese gran rendimiento de 'La Hora de La 1' (16,2%) y 'Mañaneros 360' (15,9%) junto al de otros formatos como el 'Telediario 1' (14,6%), 'La Revuelta' (14,8%), 'La Vuelta' (14,5%), 'La Promesa' (13,9%) o el cine (14,8%) hicieron que la cadena promediara un magnífico 13,5% en el total del día.