Aitor Albizua lanza un aviso a Javier Ruiz al hablar del peaje de la cancelación de 'La familia de la tele' en TVE

Aitor Albizua ha sido el último invitado en pasar por ''¡Menudo cuadro!', el pódcast de En Play conducido por David Insua, David Andújar y Carlota Corredera. Y durante su visita al programa el presentador no ha dudado en rememorar la breve estancia de 'La familia de la tele' en las tardes de La 1, reflexionando sobre los motivos de su mala acogida y dirigiéndose a Javier Ruiz en referencia a su puesto en 'Mañaneros 360'.

"Es enrabietarte o aprender también de las cosas que no funcionan. Yo el análisis que hago a posteriori, es que pienso que fue una pena por la cantidad de gente que se ilusionó, que dejó trabajos para venir a este proyecto", ha comenzado explicando el conductor de 'Cifras y letras' al sincerarse sobre la lección que aprendió tras la cancelación del ambicioso proyecto 1 mes y medio después de su llegada a TVE.

Aitor Albizua recuerda el linchamiento de 'La familia de la tele' hasta su cancelación: "Fue completamente injusto"

Cabe recordar que, tras dos intentos de estreno fallidos, el formato que prometía ser el 'Sálvame' de La 1 aterrizó en las tardes de la cadena en mayo de 2025 con un complicado esquema de emisión dividido en dos franjas a modo de contenedor que terminó confundiendo a la audiencia. "Los motivos son miles, circunstancias muchas, que se juntan en un mismo momento y que no sabes dar con la tecla", explicaba Aitor Albizua.

"Todo eso sumado a una mediatización y un ruido completamente injusto, con tintes completamente clasistas", denunciaba entonces el periodista, haciendo referencia al linchamiento que recibieron incluso dentro del propio ente, clamando contra la presencia de "telebasura" en Televisión Española. "Ahora todo el mundo sabía lo que había que hacer en la pública. ¿Tú quién eres para decir quién puede o no puede trabajar en la televisión pública?", ha sentenciado el comunicador.

A su vez, Carlota Corredera, que apenas pudo ejercer como colaboradora en el fugaz magacín, ha ofrecido su análisis de lo que ocurrió. "Hay una realidad y es que la fórmula del éxito en televisión no existe. Tú puedes tener elementos por separado que han funcionado y los juntas y no funcionan, no pasa nada. Es prueba y error", ha asegurado la presentadora de '¡Menudo cuadro!'.

"Fue una tarde de gloria, independientemente del dato, entorno y de la hostia que nos pegamos 'La familia de la tele'. Estuve dos días de plató y tengo que decir aunque nunca había trabajado con Aitor parecía que llevábamos toda la vida", insistía la periodista antes de que Aitor Albizua recordase cómo su presencia en 'La familia de la tele' quedó finalmente relegada a un segundo tramo de sucesos que fue cambiando de forma y horario conforme pasaban las semanas, llegando a ser suprimido en sus últimos días.

"Fuimos chicas de sucesos. Ojo que igual terminamos presentando el Telediario como Pepa Bueno. Cuidadito, Javier Ruiz", ha bromeado el presentador de 'Cifras y letras', rememorando su tándem con Inés Hernand y dirigiéndose al presentador de 'Mañaneros 360' por la posibilidad de hacerse con su puesto. "Cuidadito, Adela, que voy a por tu puesto", bromeaba también Carlota Corredera.