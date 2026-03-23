Belén Esteban revienta la escaleta de 'La Revuelta' y pide un contrato tras el "mal sueño" de 'La Familia de la Tele'

Si bien Belén Esteban ha regresado a 'La Revuelta' este lunes para promocionar 'Top Chef: Famosos y dulces', su reencuentro con David Broncano ha derivado en una descarada propuesta que el humorista ni siquiera ha sabido contestar. Y es que, en un momento de la entrevista, la televisiva no se ha cortado en postularse como futuro fichaje del espacio del humorista una vez termine su "año sabático".

Casi un año después de su última visita al programa junto a María Patiño para celebrar la llegada de 'La familia de la tele' a La 1, la de Paracuellos ha reaparecido en el escenario de 'La Revuelta' con un regalo muy especial que el humorista no ha tardado en poner en duda. "No las has hecho tú, las ha hecho una empresa que...", ha sentenciado nada más olisquear las "galletas caseras" que la invitada había pasado toda la noche cocinando para el público.

Belén Esteban no se corta con su propuesta a David Broncano: "Estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato"

"No, no, no. No lo voy a consentir", ha empezado a gritar Belén Esteban ante la acusación de Broncano, que comenzaba a pasar el recipiente entre el público para que dictasen sentencia. "Conozco el olor", ha insistido el presentador. "Escucha, cogí un año sabático y no sé hacer otra cosa que hacerle a mi marido postres. Decid si son caseras o no, pero de verdad", ha advertido entonces la televisiva con gesto serio.

"Probadla y si os recuerda a.... Me lo decís", ha pedido el conductor de 'La Revuelta' censurando la marca que han mencionado. "Oye por favor, me estás dejando fatal de verdad", le ha espetado la antigua compañera de Kiko Matamoros. "A ver yo no sé si te ha dado tiempo, pero te puedo decir que Belén ha sido una alumna aventajada", ha terminado señalando Eva Arguiñano en defensa de la concursante de 'Top Chef'.

Ha sido entonces cuando Belén Esteban ha aprovechado para recordar a David Broncano y el equipo de 'La Revuelta' que una vez termine el talent culinario su agenda de trabajo vuelve a estar vacía. "Yo ahora me he cogido un año sabático, o quizá más. Pero te voy a pedir una cosa, que a partir de septiembre estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato", ha propuesto la invitada.

Belén Esteban, dispuesta a participar en #LaRevuelta en la próxima temporada aprovechando para saludar a sus ex-compañeros del pisito pic.twitter.com/Ie3nVkz0kE — Diego. (@cabriadiego) March 23, 2026

Sin una respuesta al atrevimiento de la de Paracuellos, David Broncano ha tratado de salir del paso reconduciendo la entrevista para incluir a la chef, que ha quedado relegada al fondo ante las constantes intervenciones de la televisiva. "Tú no eres tan bueno...", le reprochaba repentinamente poco después el antiguo rostro de Mediaset. "¿Por qué vienes con esta actitud?", le ha recriminado el humorista.

"A mí me han dicho que a ti había que meterte mucha caña, y creo que Belén después de ocho programas lo sabe", ha señalado la jueza de 'Top Chef' para aliviar la tensión entre ambos. "No, yo tengo que decir y lo digo en serio, David gracias. Porque es la octava vez que me traes y no es por hacer la pelota", añadía entonces Belén Esteban, dejando a un lado su enfado para volver a elogiar al humorista.

Su recuerdo de 'La familia de la tele': "Eso fue un mal sueño"

"La última vez vine con 'La familia de la tele' que duró 36 días, pero bueno no pasa nada. En la vida todo es probar, vine con María Patiño que le mando un beso", ha recordado entonces. "Me había olvidado de eso, vaya contraste", ha señalado Broncano entre risas, rememorando el fracaso en audiencias del que prometía ser el 'Sálvame' de TVE. "Eso fue un mal sueño", insistía Belén. "Es verdad que se vino con mucha energía y luego se desinfló, vaya suerte eso", lamentaba el humorista de fondo.

Belén Esteban, sobre 'La Familia de la Tele': Fue un mal sueño' #LaRevuelta pic.twitter.com/r3V9kgE0oo — Diego. (@cabriadiego) March 23, 2026

"Belén, hemos venido a promocionar eh, yo lo digo por si acaso", le recordaba Arguiñano entre risas del público. Pero cuando David Broncano ha preguntado por el horario y día de emisión del concurso culinario que estaban promocionando, la de Paracuellos ha vuelto a estallar contra el humorista con una clara queja. "Se emite los miércoles a las 23:15 porque tú estás dando el coñazo hasta las 23:15 de la noche. ¿Puedes acabar un poco antes? Aunque sea a las 23:00 por favor, porque nos jodes vivos", sentenciaba la invitada. Una protesta que ha repetido en repetidas ocasiones durante todo el programa.