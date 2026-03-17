Rosana pone contra las cuerdas a David Broncano al revivir lo que le hicieron en 'La Resistencia' de Movistar Plus+

Rosana ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes para desvelar todos los detalles de 'Mejor vivir sin miedo', su nueva docuserie, que verá la luz el próximo 19 de marzo. Y durante su primer encuentro con David Broncano, la cantante no ha dudado en remontarse a la etapa del humorista en 'La Resistencia' (Movistar Plus+) pidiendo explicaciones por un controvertido juego en el que la utilizaron como protagonista.

"Un gustazo conocernos, nunca habíamos coincidido", ha reconocido la intérprete nada más entrar en el escenario de 'La Revuelta', lista para poner al humorista contra las cuerdas recordando una de las escenas más habituales de sus inicios en Movistar Plus+. "Primero te tengo que decir algo, me dijeron que una vez casi me matas", le ha reprochado sin cortarse la de Lanzarote al presentador.

Rosana pide explicaciones a David Broncano por lo que hicieron con ella en 'La Resistencia': "No lo vi, sino me hubiese presentado aquí"

Entre la confusión del público, Rosana ha recordado el juego que solían llevar a cabo en 'La Resistencia' en el que Jorge Ponce daba al público a escoger entre varios personajes famosos para determinar quién debería morir. "Me pusiste ahí para elegir entre alguien, a ver si me moría yo o...", ha rememorado la invitada de este martes entre risas. "Es que eso es de una época del programa que íbamos muy fuerte", ha aclarado David Broncano en un intento de justificarse.

Que no se muera nunca Rosana ❤️



Los que lleváis aquí desde el primer día, recordaréis lo de "¿Quién prefieres que se muera?" 😅 #LaRevuelta pic.twitter.com/lilGFiyw51 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 17, 2026

"Estabas perdido", ha subrayado la artista rompiendo a reír. "En los primeros años en 'La Resistencia' íbamos muy fuerte, muy a navaja. Y hacíamos una cosa que se llamaba 'quién prefieres que se muera", ha aclarado entonces el presentador de TVE ante la audiencia, recordando el momento en el que bromearon con la vida de la cantante. "Afortunadamente me salvasteis vosotros una vez más en la vida", ha aplaudido la cantante dirigiéndose al público.

"No podemos ponerlo porque es de Movistar, cada vez que ponemos algo de ahí nos cobran 15.000 euros", explicaba entonces David Broncano, negándose a reproducir las imágenes de su antiguo programa en La 1. "Yo tampoco mataba a la gente, al que perdía no se le apuñalaba ni nada, era metafórico y te digo una cosa, participaste con Jorge Blas el mago, uno de los mejores de España y ganaste a Jorge Blas", ha aclarado entonces Jorge Ponce, que ha entrado a escena para justificarse ante Rosana.

"Yo no lo vi afortunadamente porque sino me hubiese presentado aquí, pero fue divertido", ha terminado señalando la intérprete de 'A fuego lento', que se sumaba a las risas del presentador y su compañero recordando la escena desde el humor. "Yo te salvé a ti", ha insistido David Broncano quitando hierro al asunto.