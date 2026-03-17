Quién es hoy, martes 17 de marzo el invitado de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras arrancar la semana con la visita de Luis Zahera y M-Clan, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el actor para descubrir todos los detalles de la nueva temporada de 'Clanes', que llegará a Netflix el próximo 3 de abril. La recta final de la noche quedó reservada para recibir a los integrantes del mítico grupo de rock, que celebra sus 30 años este 2026 con una nueva gira de conciertos.

La visita del actor y los intérpretes se tradujo en un 11.4% de share y 1.117.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 15.9% de share y 2.025.000 espectadores con la visita de Santiago Segura tras el estreno de 'Torrente, Presidente', firmando su mejor lunes de este 2026. Por su parte, 'First Dates' consiguió anotar un 8.7% de cuota de pantalla y 1.117.000 seguidores en el access prime time de Telecinco.

Rosana, la invitada de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitada visita hoy, martes 17 de marzo 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Ana Torroja, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo álbum de estudio 'Se ha acabado el show', que verá la luz el próximo 20 de marzo con diez nuevos temas compuestos por la propia artista. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Rosana en el programa de RTVE.

La intérprete de Lanzarote protagonizará su debut en 'La Revuelta' este martes para desvelar todos los detalles de la nueva música que tiene en camino para este 2026. Un primer adelanto del sonido que marcará este nuevo año es su reciente colaboración con Chambao en el tema 'Imagina', al que también se sumo Ana Tijoux.

Una canción a tres que se ha incluido dentro del proyecto 'Chambao 25 aniversario' que la artista andaluza ya promocionó en el programa de David Broncano a finales de febrero. Así, esta será la primera vez que Rosana visité al humorista, ya que durante su etapa en Movistar Plus+ la cantante nunca acudió como invitada.