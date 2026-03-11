Laura Pausini da un giro inesperado al final de 'La Revuelta' montando una encerrona a David Broncano

Laura Pausini ha aterrizado por primera vez en 'La Revuelta' este miércoles para presentar 'Yo canto 2', su nuevo disco de versiones que verá la luz este viernes 13 de marzo. Y durante su reencuentro con David Broncano, a quien no visitaba desde su etapa en Movistar Plus+, la cantante ha terminado dando un giro inesperado a las preguntas clásicas que ha colocado al presentador en el punto de mira

"Tú has empeorado mucho en italiano, la última vez me dijiste cosas un poco vulgares pero vale", ha comenzado reprochando la intérprete nada más reencontrarse con el humorista, recordando algunas de las cosas que dijo en italiano durante su último encuentro. "Lo de ponerme ahí en la mesa y hacer cosas", ha señalado la invitada causando confusión entre el público, pues se refería a algo que Broncano había contado antes.

Y aunque a lo largo de la noche Laura Pausini se ha prestado a todo tipo de bromas, confesiones e intercambio de regalos con el presentador, a la hora de las preguntas clásicas la italiana no ha dudado en dar un giro de 180 grados a la escena habitual. "Hablemos de dinero", proponía la cantante ocupando el asiento de David Broncano mientras este se trasladaba hasta el sofá de invitados.

"La última vez que estuviste aquí me dijiste que tu cuenta no está mal, está creciendo cada año justamente", ha continuado señalando la intérprete, adoptando el papel de presentadora y dejando claro que este miércoles no sería ella quién se sometiese a las temidas preguntas del sexo y el dinero. "¿Entre Cristiano Ronaldo y Laura Pausini dónde te posicionas de dinero?", le proponía la italiana a modo de rango.

"Es que la primera vez que viniste dijiste que tenías alrededor de 20 millones de euros", le ha recordado Broncano. "Cabrona, exagerada...", bromeaba entre risas Laura Pausini sobre la respuesta que dio durante su último encuentro. "¿Entonces dónde te pones?", insistía así la invitada, decidida a dar sonsacar una cifra al presentador sin demasiado éxito. "Me lo has puesto fácil, en Laura Pausini", zanjaba el humorista.

"Y si hablamos de sexo...", introducía entonces la artista. "Tú tienes que decirnos, porque el público está muy interesado, cuantas veces has hecho el amor esta semana", le preguntaba sin rodeos. "En la última semana masturbación todos los días, el domingo dos", ha contestado David Broncano sin cortarse escandalizando a la italiana. "¿Cómo que todos los días? Espera debo escribir, porque son muchas", anunciaba mientras sacaba papel y lápiz.

Sin embargo, poco después Laura Pausini comprobaba el reloj de plató dándose cuenta de que no tenían tiempo para continuar con las preguntas clásicas. "A las siete me tendría que ir de aquí para coger un avión porque tengo que actuar en Tenerife", ha lamentado la invitada, que aún tenía una actuación en directo con la que cerrar la emisión por delante. "Te ha venido bien porque ahora no puedo hacer la cuenta de toda la semana, es demasiado difícil", le ha reprochado entre risas.