Karmele Marchante y Terelu Campos señalan alto y claro a 'Sálvame' por lo que se permitió con Kiko Matamoros: "Era delictivo"

Tras su 'Scoop' de la semana pasada, Makoke se ha sentado este 1 de mayo en el plató de '¡De viernes!' para enfrentarse a las preguntas de los colaboradores y seguir relatando los episodios tan terribles que, según ella, vivió junto a Kiko Matamoros. Un testimonio que apoyaron Karmele Marchante, Lydia Lozano y Terelu Campos, tres de las excompañeras de Matamoros en 'Sálvame'.

Los presentadores quisieron saber cómo vivió la invitada el hecho de que su exmarido colaborara a diario en el desaparecido programa de Telecinco, donde tras su separación, fue humillada y linchada durante meses. "Era prácticamente a diario. Encendía la tele y eran cuatro horas linchándome. Lo que más me dolió fue que tras poner en conocimiento de la policía lo que me estaba pasando, el día de la mujer salieron Gema López y las que estaban allí cuestionándome sin saber lo que yo estaba pasando", explica Makoke.

En un momento de la noche, Santi Acosta y Bea Archidona conectaron en directo con Karmele Marchante, para que diera su opinión sobre lo que estaba contando la colaboradora de 'Fiesta'. Sin pelos en la lengua, la periodista le mostró todo su apoyo y retrató a Matamoros como un "misógino", recordando algunos de sus episodios violentos en el plató de 'Sálvame' con ella y otras de sus compañeras, entre las que se encontraban Terelu Campos y Lydia Lozano, presentes en la entrevista a Makoke como colaboradoras de '¡De viernes!' que son.

Karmele Marchante carga contra Matamoros: "En 'Sálvame' tenía una conducta misógina"

"Tenía un carácter muy difícil, muy atropellante con las mujeres, con nosotras en el plató, ahí están Terelu y Lydia que son testigos, que nos hacía y nos decía de todo", aseguraba Karmele Marchante, dejando claro que su excompañero "tenía una conducta misógina, machista y de alto voltaje. Es que estoy cosiendo con un hilo de oro para no decir palabras que él me pueda luego denunciar, porque es un broncas".

De esta forma, Karmele Marchante apoyaba el testimonio de su exmujer: "Pero ella, Makoke, tanto en este plató como en los anteriores vídeos que yo he visto, tiene la conducta típica de las víctimas de violencia de género, que creen que no sufren el maltrato, pero sin embargo lo están sufriendo. Y esta mujer en estos momentos está presentada en este plató como una víctima, desde mi punto de vista".

Pero Karmele Marchante iba más allá y definía el comportamiento de Matamoros en 'Sálvame' como "delictivo", algo que corroboraban Terelu y Lydia. "Realmente la conducta de Kiko Matamoros en el plató era delictiva. Ahora, estaría encarcelado y empapelado porque era un misógino, una persona con talante violento y totalmente machista, y nos hacía llorar a Lydia y a mí", recordaba la catalana.

"Matamoros se comportaba como un misogino y un machista, es un broncas"

"Makoke tiene el perfil de víctima"

Karmele se posiciona contra Kiko#DeViernes pic.twitter.com/XltBIUpwgZ — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) May 1, 2026

Terelu Campos apunta a los directores de 'Sálvame': "Se le ha permitido"

En ese momento, Terelu Campos tomaba la palabra para culpar a los directores del programa por permitirle este comportamiento, e incluso por incitarle a que actuara de esa manera con sus compañeras: "Pero se le ha permitido. No sé si se le ha permitido, o si se le ha azuzado". "Terelu, ya no se permiten más", sentenció Santi Acosta.

Sin embargo, las palabras del presentador no sentaron nada bien en las redes sociales. Muchos usuarios de X le recordaban que hace poco, en '¡De viernes!', dieron voz a Carlo Costanzia para atacar de forma misógina a su exmujer, Mar Flores. Al que, casualmente, Terelu defendió por tratarse de su consuegro. Una doble vara de medir que fue muy criticada por los espectadores.

"Terelu, ya no se permite más"

No, ahora se permiten otras, incluso peores.

No voy a defender a Kiko en cosas indefendibles ni obvias, pero tampoco vamos a hacer lo negro blanco, porque hace nada teníais a un señor diciéndole p*t4 a su ex, entre otras lindezas.#DeViernes pic.twitter.com/6IsFrVPI0N — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) May 1, 2026

Después fue Lydia Lozano la que se pronunció sobre lo que se vivió durante años en 'Sálvame'. "Había tres personas con pinganillo y cuando aquello bajaba, había que subirlo. Y le decía a mis compañeras que venían los de enfrente: el eje del mal. Nos ponían el palito y yo era tan imbécil que me subía, así de claro", comentó la colaboradora.

"No tenía que haber llorado y a lo mejor me tenía que haber ido también. Pero me fastidiaba pensar que me tenía que ir por ellos y darles esa satisfacción. Además se hubieran tirado un año hablando de mi salida", añadió revelando que estuvo a punto de dejar el programa en su época más polémica.