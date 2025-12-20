Ángela Portero se lleva el aplauso de todo el público por cómo ha dejado callado a Carlo Costanzia en 'De Viernes'

Este 19 de diciembre, Carlo Costanzia ha regresado a '¡De Viernes!' para volver atacar a su exmujer, Mar Flores. Lo que no se esperaba es que Ángela Portero le fuera a poner en su sitio, llevándose todos los aplausos de los espectadores de las redes sociales, frente a Terelu Campos, cuya defensa a su consuegro levantó un aluvión de críticas.

El italiano se ha defendido de las acusaciones vertidas por su exmujer en sus memorias. E incluso ha asegurado que la denunciará por las "calumnias" que, según él, aparecen en el libro. Las palabras de Carlo Costanzia han vuelto a provocar la indignación de la audiencia, quien, a través de X, han cargado duramente contra el suegro de Alejandra Rubio, al tiempo que han aplaudido las intervenciones de Ángela Portero.

"Se dice que las acciones legales no se anuncian, pero se hacen. Pero, tenéis que saber que la señora Flores presentó el libro en 'El Hormiguero' el 8 de septiembre. El 10 se publicó el libro y esa semana, mi madre estaba bastante mala, se enteró y a la semana siguiente murió", empezó diciendo el italiano en el programa nocturno de Telecinco.

Carlo Costanzia anuncia que emprenderá acciones legales contra Mar Flores

Además, para justificar su tardanza en emprender acciones legales contra Mar Flores, ha alegado que "mi madre ha tenido que tragarse todas las barbaridades que mi exmujer ha escrito sobre mí. Me lo comentó y le dije que no tenía que preocuparse. Es por lo que he tardado, he tenido otras prioridades en mi vida, lo de mi madre y mi hermana que ha recibido quimioterapia".

Y dejaba claro que "simplemente, quiero que se restablezca la verdad sobre lo que llevo escuchando desde hace tres meses. Hay un tema de incitación al odio porque se me ha llamado maltratador y secuestrador de niños sin tener ninguna condena". Estas palabras de Carlo Costanzia han enervado a Ángela Portero, quien le ha recordado las barbaridades que él ha dicho sobre su exmujer en ese mismo programa.

Ángela Portero recuerda que una de las denuncias del pasado de Mar Flores contra Carlo fue desestimada y subraya que entonces la fama era un hándicap en los casos de malos tratos.



"Ya que dice que tiremos de hemeroteca, te quiero recordar las veces que has venido, porque dices que llevas 20 años sin abrir la boca. 2003 y 2005, 'Salsa Rosa'; 'Dolce Vita', 2007; 'El ventilador', 2007; 'A tu lado', 2006, 'Crónicas Marcianas', 2000; 'La Noria', 2009; 'Supervivientes', 2007", le ha refrescado la memoria la periodista.

Acto seguido Ángela Portero le lanzaba una pregunta: "¿Y sabes de qué sales hablando en todas las entrevistas? De tu único tema: Mar Flores, de tu exmujer, porque si no no tendrías ni un solo tema del que hablar aquí. Entonces no me digas que tire de hemeroteca, porque me he molestado en hacerlo".

Aplausos a Ángela Portero tras poner en su sitio a Carlo Costanzia

En otro momento de la entrevista, la colaboradora también le recordaba sus últimas apariciones en '¡De viernes!'. "Recientemente, tus desafortunadas palabras sobre la guardia urbana que tenía que poner orden con todos los hombres (que según él pasaban por la casa de Mar Flores). Te recuerdo tus desafortunadas palabras 'ojalá sea mejor abuela que madre'. Tú también la has provocado, tú no eres una hermanita de la caridad", sentenciaba Ángela Portero, llevándose un gran aplauso del público presente.

Estas intervenciones de la periodista también han provocado la ovación de los usuarios de X, quienes han tachado sus palabras de "sublimes" por poner los puntos sobre las íes a Carlo Costanzia.

