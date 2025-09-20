'De Viernes' tiene que censurar a Carlo Costanzia tras la alusión que hace a Sonsoles Ónega y Antena 3

Este 19 de septiembre, Carlo Costanzia ha visitado el programa '¡De viernes!' para responder a las graves acusaciones que la madre de su hijo, Mar Flores, ha hecho sobre él en su libro de memorias. Una entrevista que recibió infinidad de críticas en las redes sociales por sus lamentables comentarios sobre la modelo sin que nadie en el plató le reprobase sus palabras.

Curiosamente, sí que le dieron un toque de atención cuando hizo mención, en varias ocasiones, a Sonsoles Ónega y a su programa de Antena 3, donde Mar concedió recientemente una entrevista. "Jamás le he sido infiel y jamás le he levantado un dedo", repitió insistentemente el italiano. "Son actitudes violentas que se podrían tratar de maltrato", le recordó Bea Archidona, presentadora del espacio.

Carlo Costanza tildó de "cansina" la pregunta, algo que a ella no le hizo ninguna gracia: "No, cansina no. Son episodios graves y han aparecido en el libro". "Ya me estás acusando", le espetó él, acusando al programa de reproducir las "barbaridades" que, según él, ha dicho Mar Flores en el plató de Antena 3: "Hacéis un monográfico del programa en el que solo preguntáis por sus falsedades. No me parece justo".

Carlo Costanzia recibe un toque de atención tras mencionar a Sonsoles Ónega

Aunque el comentario que más indignó en las redes sociales, fue cuando, después de que José Antonio León recordara que Bertín Osborne también estuvo con la modelo, el italiano soltó: "Era mejor llamar a la Guardia Urbana para dirigir el tráfico de los tíos que estaban por ahí en la casa". Unas lamentables palabras que fueron aplaudidas por el público del plató, y que solo Ángela Portero condenó, aunque tibiamente: "Me parece un poco feo".

Esto provocó que Carlo Costanzia saltara contra la colaboradora: "Tu actitud ha sido sospechosa esta noche. ¿Vas a trabajar para Antena 3 ahora?". La periodista optó por tomárselo con sentido del humor, y dejó claro que está contenta en '¡De Viernes!': "Aquí estoy encantada. Soy fiel a Telecinco y a este programa". Sin embargo, el suegro de Alejandra Rubio, lejos de quedarse ahí, le sugirió que pidiera trabajo en 'Y ahora Sonsoles': "Con la actitud de esta noche, a lo mejor te vas a Antena 3. Puedes irte con Sonsoles".

En ese instante, desde el programa le pidieron que no volviera a nombrar a la cadena de la competencia. "Carlo, no vamos a promocionar toda la programación de otra cadena", le echó en cara su consuegra, Terelu Campos. Un tirón de orejas que no se volvió a producir a lo largo de la entrevista.