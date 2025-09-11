Mar Flores estalla y denuncia la "agresividad" de Alessandro Lequio desde el plató de 'Y ahora Sonsoles'

Tras visitar a Pablo Motos el lunes en 'El Hormiguero', este jueves Mar Flores ha regresado a Antena 3 como invitada de 'Y ahora Sonsoles'. Así, la modelo se ha reencontrado con la que fue su 'jefa', Sonsoles Ónega y con ella ha hablado de la publicación de sus memorias y no ha dudado en referirse a Alessandro Lequio después de que el italiano no haya parado de desmentirla en 'Vamos a ver' y en 'El tiempo justo'.

Nada más sentarse, Mar Flores ha dejado claro el motivo por el que ha decidido romper su silencio tras más de 20 años y contar toda su verdad y su historia en sus memorias "Mar en calma" que están dando mucho que hablar. "Me lo habían ofrecido antes de la pandemia pero no estaba preparada. Y ahora tenía la necesidad de escribir con la verdad de mi vida. Nunca con intención de levantar una guerra ni de salpicar a nadie. Voy de puntillas, la cosa es que hay personajes que conoce todo el mundo en mi vida", proseguía diciendo.

Asimismo, Mar Flores no ha dudado en defenderse de algunas críticas que le está trayendo la publicación de sus memorias y lo que están diciendo algunos de los personajes de los que ella habla. "No iba a esperar que los personajes de mi vida me mandaran flores, lo he escrito sin esperar nada de nadie ni beatificación ni nada. No estoy escuchando nada, pero que no digan que lo que yo digo no es la verdad. A las reacciones de las demás personas que salen en mi vida, a lo mejor ellos están incómodos con el papel que desarrollaron en mi vida", soltaba en alusión a Alessandro Lequio, Cayetano Martínez de Irujo o Kiko Matamoros.

Y es que si hay algo que han dejado claro algunos de los rostros que fueron protagonistas de la vida de Mar Flores y de los que ella ahora habla es que lo que cuenta no es la verdad como el hecho de que defienda que no simultaneó su relación con Fernando Fernández Tapias con la de Alessandro Lequio.

Además, 'Y ahora Sonsoles' recuperaba lo que se publicó en su momento de las fotografías de la revista Interviu que llevaron a Mar Flores a ser ingresada en la UCI. En este sentido, recordaba como Ana Obregón acudió a una fiesta promovida por Coto Matamoros para reunir a los enemigos de Mar y apoyar a Alessandro Lequio.

"A veces yo me pregunto como he tenido la entereza para vivir todo esto, soy una persona aparentemente muy fría y muy dura, pero muy sensible, y hay un día en el que peto después de una llamada muy salvaje con mi ex representante donde hay historias de chantaje, es que parece una novela policiaca. Ese día ya no pude más y les di un susto a mi familia", reaccionaba Mar Flores sobre su intento de quitarse del medio.

"Yo entiendo que es televisión y que todos los personajes que salen son muy intensos y siguen viviendo de hablar de las demás personas en todas las tertulias. Pero yo lo que pretendo con este libro es contar las cosas que me han pasado y decir cómo yo me sentí y si escuchas lo que yo hice puedes resolverlo si te está pasando a ti. El libro no va más allá de eso ni quiero protagonismo", añadía Mar Flores.

Mar Flores, rotunda contra Lequio: "Tiene que ir a terapia para quitarse esa agresividad"

Mar Flores en 'Y ahora Sonsoles'

Tras ello, insistía en que estaba en su derecho de contar su vida. "Yo no sé si es porque soy Mar Flores y porque me relacioné con quién me relacioné, ¿pero ha habido alguien en este país que estrene una película y la reciban con una palabra de cuatro letras? A ninguna mujer que trabajaba en cine erótico, que no se prostituían, la recibieron así. ¿Alguien se quería vengar de mí? ¿Alguien quería acabar conmigo, alguien quería que mi imagen fuera destrozada y me quitaran a mi hijo o que me quitara la vida o que me quedara sin novio? Todas esas preguntas vamos a hacérnoslas y vamos a dejar voz y altavoz a personas que están en televisiones contando mi vida. Hablo de los cuatro personajes del apocalipsis", sentenciaba.

Y preguntada por Sonsoles Ónega por el episodio que protagonizó Ana Obregón, Mar Flores se quedaba en shock porque no se acordaba. "Ella estaba hablando de personas malas y buenas que trabajan. Ella fue a una fiesta en la que todos se pusieron camisetas con la portada que me llevó a la UVI. Tuvo un hijo maravilloso como yo y por qué va a insultar a otra mujer prefiero pensar que no me insultó. Sería porque quería apoyar a Lequio, que era el padre de su hijo, está muy bien apoyar al padre de su hijo pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada. Y cuando yo conocí a Lequio ellos ya lo habían dejado. Quiero pensar que Lequio le contó historias y ella le quiso creer. Yo no entiendo que una mujer inteligente ataque a otra", sentenciaba Mar.

Finalmente, Mar Flores se dirigía de forma clara y directa contra Alessandro Lequio. "Yo recuerdo una portada de un medio importante donde el propio personaje hablaba por si solo y había un entrecomillado en la portada donde decía a Mar le he dado lo que se merece", rememoraba la modelo. "¿Me explicas como a un señor en el año 98 se le da plataforma y voz que dice que ha tratado a una mujer como se merece? ¿Qué me merezco, que me maltraten, que me insulten, que me quiten a mi hijo, que me quite la vida?", se preguntaba.

"Este señor además es una persona que insulta a mujeres y se pone muy nervioso en los platós. A lo mejor tiene que ir a terapia para quitarse esa agresividad que tiene hacia la mujer. Yo le deseo toda la tranquilidad y paz del mundo, no ha tenido una vida fácil porque ha perdido un hijo que es devastador, pero que no siga haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida", concluía. "A mí me gustaría que en los programas de televisión se cuenten cosas bonitas y no se de voz a personas que maltratan a otras y que usan la violencia verbal contra otras pero no porque lo hagan hacia mí. La sociedad se merece otro tipo de cosas, hemos avanzado mucho, por favor vamos a pensar todos un poco de que hay que vender humanidad", concluía.