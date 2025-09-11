Piden el despido de Alessandro Lequio por su actitud incívica con el equipo de 'Vamos a ver' en Telecinco

La publicación de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores están dando mucho que hablar en todos los programas de corazón y sin duda 'Vamos a ver' es uno de los que más está abordando el asunto aprovechando que Alessandro Lequio, uno de sus protagonistas, es colaborador.

Durante toda la semana, Alessandro Lequio no ha parado de desmontar algunas de las cuestiones que aborda Mar Flores en su libro y en las entrevistas que ha concedido asegurando que lo que dice no es verdad y que falsea su historia. Este jueves, el colaborador se ha mostrado harto de tener que seguir hablando de este tema y que se haga un blanqueo de la madre de Carlo Costanzia.

Nada más empezar el club social, Patricia Pardo le llamaba la atención por estar con el móvil mientras se emitía un vídeo con él de protagonista. "Hoy Alessandro viene haciéndose el interesante, lo de ponerte a mirar el móvil para que salgas así en el plasma...", le recriminaba la presentadora. "Yo he visto que lo hacen todos", se justificaba él. "Pero tú eres el protagonista y no tienes que mirar el móvil. ¿Por qué vienes tan enfadado?", le cuestionaba Pardo.

"He hablado más de Mar Flores que de mi propia familia, así que creo que ya he cumplido. El que quiera seguir, que siga, el que tenga dudas que se las resuelva solo, yo no voy a repetirme por quién no escucha y quién no entiende, ya está", soltaba Alessandro Lequio muy cansado de tener que estar dando todos los días su versión de los hechos. "Es que la hemeroteca es tan contundente que no hay dudas", recalcaba.

Pero al seguir escuchando extractos del libro, Alessandro Lequio no podía contenerse contra Mar Flores. "Casposa es la España que infantiliza a la mujer, casposa es la España que espera a mujeres dependientes. Yo crio a una libre, ya está", soltaba el italiano antes de que fuera Alejandra Rubio la que tomara la palabra aunque dejaba claro que de este tema tenía poco que decir porque ella no lo vivió. "Entiendo tu incomodidad, no te puedo explicar la mía, esto me crea unas turbulencias que no te puedo ni explicar, tengo el vientre absolutamente revuelto", añadía Lequio.

"Cuando alguien dice que voy a contar mi verdad es algo que me pone muy nervioso porque lo que va a contar es una patraña. Porque verdad, verdad hay una, luego hay...", trataba de decir cuando Adriana Dorronsoro trataba de replicarle y el italiano se enfrentaba a ella. "Perdona no me interrumpas", le soltaba de malas maneras. "Luego hay versiones, deformaciones y todo lo que quieras, pero verdad solo hay una. Y decís que está la hemeroteca, ¿pero dónde coño está la hemeroteca? Porque todavía no la he visto", decía indignado.

Después, Alessandro Lequio seguía insistiendo con el asunto de las polémicas fotografías volviendo a decir que él no cobró. Algo que a Pepe del Real le costaba creer porque todos los que trabajan cobran. "Te voy a poner un ejemplo. Se me ha ofrecido una silla en '¡De viernes!' por mucho dinero y he dicho que no. Esta tarde voy a estar en el programa de Joaquín hablando de lo mismo y se me ha ofrecido una compensación y lo hago gratis, porque no quiero ni un duro de esta historia. Considero que esto forma parte de mi trabajo", le soltaba a gritos el italiano.

A todo eso, Adriana Dorronsoro trataba de explicar cuál era la versión de Mar Flores de lo que sucedió con la portada de Interviu, pero su compañero se mostraba muy desafortunado con ella. "A mí de la versión de Mar Flores me la paso por el arco del triunfo", le decía antes de que la colaboradora pusiera en el foco como Mar Flores lo que ha denunciado es el "linchamiento contra una mujer".

"Hablamos de un linchamiento a un hombre, estoy hasta los cojones de un linchamiento a una mujer. Aquí la víctima de esta historia fui yo. Yo también fue víctima, a mí se me acusó de algo que yo no hice. Tú no cuentas nada", le cortaba de malas maneras a Adriana Dorronsoro. "Yo si lo cuento", le contestaba la periodista. "Ana acude a esa fiesta por una única razón. Porque en ese momento salió una noticia en la que distintas personas me querían meter droga en una maleta. Tú ni habías nacido. Ana Obregón en apoyo a una situación que me estaba atormentando, acudió a esa fiesta", añadía muy alterado.

Lluvia de críticas a Alessandro Lequio pidiendo su despido

La actitud desafiante de Alessandro Lequio durante 'Vamos a ver' y sus malas formas con sus compañeros y sobre todo con sus compañeras como Patricia Pardo, Adriana Dorronsoro o Alejandra Rubio ha provocado un sinfín de críticas en redes sociales donde muchos han llegado incluso a pedir que dejen de contar con él.

