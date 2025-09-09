Mar Flores corta abruptamente a Pablo Motos en 'El Hormiguero' y le advierte: "Te vas a meter en un lío"

Este lunes, 8 de septiembre, 'El Hormiguero' arrancó su segunda semana en Antena 3 tras las vacaciones con la visita de Mar Flores. La modelo acudió al programa de Pablo Motos para presentar su libro de memorias, 'Mar en calma', donde ha decidido contar su historia tras ser víctima de la prensa rosa en la década de los 90, sobre todo a raíz de su polémica portada en una conocida revista junto a Alessandro Lequio en la cama.

Un tema tabú para Mar Flores que Pablo Motos no dudó en sacar a colación, algo que a ella no le hizo ninguna gracia. "Toda la gente de mi edad recordamos las fotos de 'Interviú', donde apareces en la cama con Alessandro Lequio", comenzó diciendo el presentador. Sin embargo, su invitada le cortó abruptamente: "No puedes describir esas fotos, te vas a meter en un lío", le advirtió la empresaria.

"Gracias a Dios, hay un juez que tuvo clarísimo que esas fotos ni se pueden describir, ni se pueden enseñar. Está penado legalmente, pero sí, ese impacto fue muy grande en mi vida", reconoció la también actriz. Además, aseguró que fueron varios hombres de su entorno los que idearon esa portada para "dinamitar" la relación que por entonces mantenía con Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la Duquesa de Alba.

.@Mar_MarFlores rompe el silencio y cuenta por fin la verdad detrás de aquellas fotos de portada junto a Alessandro Lequio #MarFloresEH pic.twitter.com/MzBQi5BAtt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

Mar Flores, a punto de perder la vida por esa polémica portada

Mar Flores quiere dejar claro que eso forma parte de su pasado, un pasado que no le apetece recordar: "No me importa quienes me traicionaron. No he escrito este libro para culpar a nadie, ni para contar ningún secreto. Paso de puntillas por estas cosas, aunque las tengo que contar. Lo importante de estas fotos no es esa portada de 'Interviú', es que yo me derrumbo cuando las fotografías salen a la luz".

Aunque ella no quiso dar nombres de los hombres que la traicionaron, Pablo Motos sí que se atrevió a señalar a los hermanos Kiko y Coto Matamoros, a Alessandro Lequio y uno más. "Los que manejaron esas fotografías fueron estas cuatro personas", reconoció Mar Flores, asegurando, por lo tanto, que uno de ellos "tuvo que ser" el que las vendió a la revista.

El golpe fue tan duro para ella, que incluso estuvo a punto de perder la vida: "Yo acabé en el hospital, en la UVI. Casi acaban con mi vida. No estaría contándolo aquí si no se hubiese hecho un trabajo personal impresionante gracias a la ayuda de una psicóloga", sentenció la suegra de Alejandra Rubio.