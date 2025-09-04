'El Hormiguero' anuncia esta lista de invitados para su primera semana contra 'La Revuelta' de Broncano

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 8 al jueves 11 de septiembre a partir de las 21:50 horas. Y ante su primera noche de competencia con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de arrancar su vigésima temporada en una semana en la que el presentador entrevistó una vez más a Bertín Osborne, pudo charlar a distancia con Sergio Ramos, se reencontró con Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido, volvió a recibir a Arturo Pérez-Reverte y despidió la semana de la mano de Ester Expósito, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con la que vivirá su primera semana en competencia con 'La Revuelta' tras las vacaciones.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Mar Flores, que acudirá al espacio de Antena 3 para presentar sus memorias. El martes queda reservado para Nacho Cano, que regresará al programa de las hormigas para dar todos los detalles sobre su nuevo espectáculo 'Ibiza Paradise'.

El miércoles llega el turno de los coaches de 'La Voz'. Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika visitarán a Pablo Motos para presentar la nueva temporada del talent, que regresará a Antena 3 próximamente. Y el jueves, los futbolistas del FC Barcelona Pedri y Ferrán Torres serán los encargados de cerrar la semana de entrevistas.

Lunes 8 - Mar Flores

'El Hormiguero' abrirá su segunda semana de la temporada de la mano de Mar Flores, que visitará a Pablo Motos para protagonizar su primera entrevista en televisión por un motivo muy especial. La modelo está de celebración por el lanzamiento de 'Mar en calma', su autobiografía que estará disponible el próximo 10 de septiembre.

Martes 9 - Nacho Cano

Nacho Cano será el siguiente en pasar por el programa de las hormigas, y lo hará para presentar su nuevo espectáculo 'Ibiza Paradise'. El músico hablará también por primera vez desde un plató de televisión sobre la mediática batalla judicial en la que se ha visto envuelto durante le último año tras ser acusado de delitos contra sus trabajadores.

Miércoles 10 - Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika

El miércoles queda reservado para los coaches de 'La Voz', que visitarán una vez más 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada del concurso en Antena 3. Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika acudirán al programa de las hormigas para adelantar todos los detalles sobre todo el potencial de esta nueva edición.

Jueves 11 - Pedri y Ferrán Torres

El jueves, los futbolistas de Pedri y Ferrán Torres serán los encargados de despedir la semana de entrevistas por todo lo alto. Los jugadores del FC Barcelona visitarán a Pablo Motos para repasar el arranque de la temporada de fútbol y charlar sobre los distintos éxitos conseguidos con el equipo y sus mejores vivencias.