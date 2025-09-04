Antena 3 vive una noche brillante en audiencia con 'El Hormiguero' y el pelotazo de su primera apuesta del curso

Este miércoles, 3 de septiembre, Antena 3 vivió una extraordinaria noche en audiencias con la dupla formada por 'El Hormiguero' de Pablo Motos y el estreno de 'Juego de Pelotas', nuevo concurso conducido por Juanra Bonet.

En primer lugar, el talk show producido por 7yAcción arrasó con un formidable 21% de cuota de pantalla y más de 2,2 millones de telespectadores gracias a la visita de un valor seguro siempre como Arturo Pérez-Reverte.

Lo cierto es que 'El Hormiguero' ha comenzado su vigésima temporada en plena forma. El lunes registró un 21,1% con Bertín Osborne y Sergio Ramos y el martes un 18,5% con Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido.

Tras la entrevista a Pérez-Reverte, Antena 3 estrenó 'Juego de Pelotas', un nuevo game show que enfrenta cerebros contra bolas, combinando preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que, si fallas, caes al agua. Cada episodio presenta a dos grupos que compiten entre sí por un premio en metálico de 100 mil euros.

Y aunque la crítica en redes no fue positiva en líneas generales, los datos de audiencia han sido realmente espectaculares. Quizá por el factor novedad. El caso es que el primer programa de este nuevo formato con Juanra Bonet alcanzó un grandísimo 18,6% de cuota de pantalla y congregó cerca de 1,4 millones de telespectadores de media.

Habrá que ver cómo evoluciona en las próximas semanas, pero la realidad es que se trata de un éxito en su debut bastante inesperado, pues se colocó a años luz de sus competidores: a 9,3 puntos de Telecinco y a 10,3 de La 1 de TVE.

En general, la de este miércoles fue una gran jornada para Antena 3 porque acaparó el ranking de lo más visto del día. Además del arrollamiento de 'El Hormiguero' y 'Juego de Pelotas', la cadena de Atresmedia destacó de forma sobresaliente con sus consolidados informativos (21,8% y 18,4%), con 'La Ruleta de la Suerte' (21,9%) y 'Pasapalabra' (20,8%).

Esto hizo que Antena 3 arrasara en el cómputo global del día con un promedio del 15,7% de share, situándose a 5,7 puntos de ventaja sobre La 1 (10%) y a años luz de Telecinco (8,4%), con más de siete puntos de diferencia.

En la franja concreta de prime time, la de máximo consumo televisivo y la más codiciada, Antena anotó una media del 19,3% gracias a ese tándem de éxito entre 'El Hormiguero' y 'Juego de Pelotas', frente al 8,6% de La 1 y el 8,4% de Telecinco. Es decir, se impuso con creces en más de diez puntos porcentuales, lo que da idea de la enorme brecha que existe con respecto a sus rivales.