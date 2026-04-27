'La Promesa', avance capítulo del martes 28 de abril: Estefanía muestra su cara oscura con un gran chantaje

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 823 que La 1 de TVE ofrecerá este martes 28 de abril, el Duque de Salvatierra comienza las entrevistas sobre Curro. El hijo del marqués continúa saltando ante cualquier comentario. Las primeras entrevistas son para Alonso y Manuel que hablan maravillas de él.

Martina, tras mucha insistencia, logra que Pilarcita acceda a realizar una visita al refugio. No sabe si accede por quitársela de encima o porque de verdad tenga intención de acudir.

Ciro recrimina a Julieta haber faltado a su cita. Ella, en realidad, estaba con Manuel, pero no se preocupa por su enfado, ya se le pasará. Pía observa con nuevos ojos a Leocadia y Cristóbal tras su descubrimiento, mientras mantiene su distancia con Ricardo. Y Petra, por su parte, le pide que le convenza de contarle la verdad a Santos.

Vera explica a las cocineras que su padre la ha descubierto. Eso implica que pronto volverá a casa… El duque de Salvatierra y el de Carril se encuentran: se conocen y se llevan bien. Estefanía chantajea a Carlo: le va a ayudar a conseguir dinero o si no le contará la verdad a María sobre su pasado romántico.

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (822) ofrecido en La 1 de RTVE este lunes?

En el capítulo 822 de 'La Promesa' de este lunes 27 de abril, el comportamiento de Curro alarma a Manuel y Alonso; el joven responde con brusquedad ante casi cualquier comentario. Vera logra engañar a Cristóbal cuando la interroga sobre su reunión con el duque, inventándose una excusa.

Martina descubre a Adriano enfermo en la cama y, pese a las protestas de él, le prohíbe terminantemente ir a trabajar al refugio. Estefanía continúa persiguiendo a Carlo, insinuándose de nuevo, pero él la rechaza con firmeza, una situación que Teresa observa con sospecha.

Manuel le cuenta a Julieta su historia con Jimena. En el fondo le guarda cariño… Pía se contiene y no le cuenta a Teresa que vio a Cristóbal con Leocadia. Ricardo le dice a la señora Adarre que no irá a la Guardia Civil para no exponerla al peligro, pues todos sabían que eran amantes.

Pilarcita se niega a ir al refugio, pero Martina la coge bruscamente del brazo: ¿cómo se atreve? Curro cae de nuevo ante las provocaciones de Lorenzo y están a punto de llegar a las manos, justo cuando llega el emisario del rey que lo ve todo.