Gloria Camila se planta contra Pelayo Díaz por lo que llega a soltar en 'El tiempo justo': "No te lo voy a permitir"

'El tiempo justo' se ha hecho eco este lunes de la última denuncia de María José Campanario en redes, que ha arremetido contra los que llaman "asesino" a su marido y al resto de toreros. Un debate sobre la tauromaquia que se ha trasladado al plató de Telecinco, generando una tensa escena entre Gloria Camila y Pelayo Díaz que ha terminado con una seria advertencia de la televisiva para defender el honor de su padre.

A raíz de las polémicas declaraciones de Antonini de Jiménez sobre la eutanasia de Noelia Castillo, en las que el youtuber aseguraba que si la joven "hubiese presenciado una corrida" o "tuviese un novio torero" no hubiese terminado con su vida, la tauromaquia y los toreros han regresado al centro de la polémica. "Estoy viendo comentarios de gente a la que sigo llamando 'asesinos' a personas que ejercen la profesión de mi marido", ha subrayado María José Campanario en sus redes.

"Os puedo asegurar que tanto yo como mi marido estamos indignados con los comentarios que hace este individuo. No metáis en un saco a personas que se desvinculan de este tipo de discurso asqueroso", ha sentenciado la pareja de Jesulín de Ubrique firmando una denuncia que se ha trasladado al plató de 'El tiempo justo' con dos bandos enfrentados. "Es torero y al final es el insulto fácil", recalcaba Gloria Camila cuando Joaquín Prat ha preguntado por el motivo tras estos insultos.

Gloria Camila frena en seco a Pelayo Díaz por lo que llega a decir sobre los toreros: "Se llama profesión"

Gloria Camila y Pelayo Díaz en 'El tiempo justo'

Una síntesis que no ha tardado en suscribir Antonio Rossi. "Es un insulto bastante recurrente y poco inteligente, bastante manido...", ha subrayado el periodista antes de que Pelayo Díaz se desmarcase del tono generalizado en el debate. "Bueno, si matas animales es normal que te lo llamen", ha espetado entonces el estilista consiguiendo una llamada de atención casi inmediata de su compañera. "No, si matas animales, en este caso toros se llama torero, no asesino", ha añadido entonces la hija de Ortega Cano.

"El debate es otro, no es un asesino, no tienen por qué llamar eso", puntualizaba entonces Rossi tratando de calmar las aguas sin demasiado éxito. "Si puedes estar de acuerdo o no, yo por ejemplo estoy de acuerdo", se ha limitado a señalar Pelayo Díaz, alterando aún más a Gloria Camila. "Que estés de acuerdo en que se llame asesino a un torero me parece vamos... Pero bueno", ha expresado visiblemente molesta la colaboradora de Joaquín Prat.

Así, después de que el conductor de 'El tiempo justo' le preguntase por su opinión más explícita, el estilista no se ha cortado. "Yo creo que estás matando un animal y sí puedes ser un asesino", denunciaba Pelayo sin achantarse ante la televisiva. "Se llama profesión y se llama torero, es tauromaquia", ha insistido la hermanastra de Rocío Carrasco. "No voy a entrar en este debate contigo", ha terminado señalando el colaborador, negándose a continuar el enfrentamiento. "Claro que voy a entrar al debate, tengo un padre torero y no voy a permitir que tú le llames asesino", terminaba advirtiendo Gloria con gesto serio.