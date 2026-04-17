Joaquín Prat explica el porqué de su ausencia en 'El Tiempo Justo' que ha obligado a relevarle en Telecinco

Los espectadores que hayan sintonizado este viernes 'El tiempo justo' se habrán sorprendido al ver que Joaquín Prat se había ausentado de su puesto como presentador y en su lugar eran César Muñoz y Alfonso Egea quiénes tomaban las riendas del magacín producido por Unicorn Content.

Así, tanto César Muñoz como Alfonso Egea se hacían cargo de la primera parte del programa de Telecinco, la mesa polivalente en la que se afrontan diferentes temas con Gloria Camila, Alejandra Prat, Diego Reinares y Sandra Aladro como colaboradores. Después, Alfonso Egea se ha encargado de la sección de actualidad y sucesos y César Muñoz de la de crónica social y realitys.

En un momento dado, durante la primera mesa los sustitutos de Joaquín Prat conectaban en directo con Ibiza. Desde allí el propio presentador les saludaba para aclarar el motivo por el que se había ausentado de su puesto este viernes y de por qué no acompañaba a sus compañeros y a la audiencia desde el plató.

"Supongo que todo el mundo se habrá dado cuenta de que quién no está en Sevilla pero tampoco aquí es el jefe, el capitán, Joaquín Prat", comentaba Alfonso Egea antes de saludarle. "¡Eres insoportable!", le soltaba el periodista a su compañero al ver que estaba frente a la playa.

"Joaquín, feliz cumpleaños de parte de todo tu equipo", le deseaban entonces Alfonso y César a su compañero. "Muchas gracias. 51 años. Camino de convertirme en papuchi porque ya no me van a llamar papá, me van a llamar papuchi", contestaba el presentador en alusión a su próxima paternidad.

Joaquín Prat viaja a Ibiza para celebrar su cumpleaños y se ausenta en 'El tiempo justo'

Tras ello, Joaquín Prat revelaba el motivo por el que se ha ausentado de su programa para poder celebrar su cumpleaños junto a su pareja. "Y me he venido porque Alexia ya está de ocho meses, no puede viajar, y entonces soy yo el que tiene que venir aquí a Ibiza. A veces pienso que a Sergio Garrido le pagamos por hacer una colaboración desde aquí, ¿a esto le llama trabajar? Pues mira me he venido aquí a estar con mi mujer y acompañarla", aclaraba.

"Espero que me lo permita tanto la cadena y la productora como mis compañeros que sois a los que me debo y fundamentalmente al espectador, que entiendan que hoy era un día especial y me apetecía estar con mi mujer y con esa criatura que lleva dentro", añadía Joaquín Prat. "Te mereces disfrutar, pasarlo bien y Alexia también se lo merece. Disfruta del día, te quiero muchísimo y sigue cumpliendo años así de bien", le decía su hermana Alejandra.