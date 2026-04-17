Telecinco cancela 'Vamos a ver' de la programación sin previo aviso para que Ana Rosa entreviste a María Corina Machado

Este viernes, 17 de abril, Telecinco ha modificado su programación matinal in extremis, sin previo aviso, ante la imprevista demora en la entrevista que Ana Rosa Quintana ha realizado a la opositora venezolana María Corina Machado, que antes de acudir a los estudios de Mediaset España se ha reunido con Alberto Núñez Feijóo en la sede del PP en Génova.

Concluida la franja de emisión habitual de 'El programa de AR' (09:00-12:15 horas), esa aparición en el plató de la Premio Nobel de la Paz aún no se había producido; por lo que, sobre la marcha, se ha determinado estirar la emisión del formato troncal de las mañanas de Telecinco y retirar totalmente 'Vamos a ver'.

En consecuencia, Patricia Pardo y todo su equipo se han quedado 'compuestos y sin programa' a pesar de que todo estaba preparado para que así no fuese. Así, la propia Ana Rosa ha pedido perdón a su compañera por la suspensión de su magacín a causa de esa entrevista que la cadena no había parado de promocionar desde este jueves.

Ana Rosa Quintana se disculpa con Patricia Pardo por invadir su franja de emisión

"Ya me he disculpado con Patricia por invadir su espacio, pero no todos los días tiene este plató o cualquier otro a una Nobel de la Paz", ha esgrimido la veterana comunicadora frente a los espectadores cuando ha llegado el momento en el que debía arrancar 'Vamos a ver'.

Al filo de la una del mediodía, con más retraso del deseado, María Corina Machado ha entrado por fin en el estudio de 'El programa de AR' para conceder la que ha sido su primera entrevista en un plató de televisión en nuestro país.