'El programa de Ana Rosa' denuncia una reacción "virulenta" de Rodolfo Sancho tras perder su demanda contra Mediaset

'El programa de Ana Rosa' se ha convertido en protagonista en el juicio que enfrenta a Rodolfo Sancho y a su expareja Silvia Bronchalo por un presunto delito de "vejaciones continuadas". Un conflicto que arrancó en febrero de 2024 cuando ésta interpuso una denuncia contra el actor.

"En este programa no nos gusta ser protagonistas de nada, pero no tenemos más remedio porque, ayer, Rodolfo Sancho decidió tomarla con nuestro compañero Alejandro Rodríguez por hacer su trabajo", ha introducido, muy serio, Manu Marlasca.

Y es que, a la salida de los juzgados de Alcobendas, el intérprete incluyó al magacín dentro de "la prensa sensacionalista e inhumana" por, según él, haberle acusado de violencia de género y de maltratador y cargó vehementemente contra el citado periodista y reportero.

"El señor Alejandro Rodríguez, ya teniendo el archivo de la causa, en un programa ('Tardear') insistió en hablar de las palabras 'pirada, pueblo llano, etc' que ya habían sido descartadas. O lo haces por maldad o sencillamente eres intelectualmente incapaz de entender el archivo de una causa cuando lo lees. Sinceramente, no creo que seas mala persona. Con lo cual, solo me queda la otra opción por desgracia. Tienes la oportunidad ahora mismo de pedirme disculpas si tú quieres", le encaró Rodolfo Sancho.

En las imágenes, que 'El programa de Ana Rosa' ha mostrado íntegramente, se ve a Alejandro intentado explicarse, pero el actor no se lo permitió. "Haz las cosas mejor (...) No te leíste el archivo, tío", le reprochó Rodolfo mientras le daba unas palmaditas en el hombro. "Deja de darme golpes", le censuró el periodista.

Ana Rosa Quintana, tajante con Rodolfo Sancho: "Se equivoca de enemigo"

Tras emitirse esa secuencia, Ana Rosa Quintana ha sido tajante: "Se equivoca de enemigo". "No justifico esta actitud. Me llama incapaz intelectualmente y no me lo considero, vaya por delante. Pero hay que explicar que esta reacción virulenta e indeseada por parte de Rodolfo contra mí y, por extensión, contra el programa se produce solo tres días después de un gran revés judicial", ha señalado Alejandro Rodríguez desde plató.

Lo cierto es que no había trascendido públicamente aún, pero desde 'El programa de Ana Rosa' se ha anunciado en primicia que Rodolfo Sancho ha perdido su demanda contra Mediaset. "Ha perdido contra Mediaset. Rodolfo interpuso una demanda en nombre de su hijo Daniel Sancho y la Justicia no le ha dado la razón y ha desestimado íntegramente la demanda con la que intentaba sancionar la conducta informativa de este programa y de Mediaset respecto al procedimiento de su hijo en Tailandia (por el crimen de Edwin Arrieta)", ha explicado Alejandro.

La Justicia avala la labor informativa de Mediaset respecto al caso Daniel Sancho

Si bien, en 2024 la asistencia legal de Sancho emprendió acciones legales contra programas del grupo audiovisual como 'Código 10' o 'Fiesta' por ofrecerse informaciones que se consideró que vulneraban el derecho al honor y a la intimidad tanto de Rodolfo como de su hijo Daniel Sancho. Sin embargo, la Justicia ha avalado esa labor informativa con la desestimación adelantada por 'El programa de AR'.

Por último, y volviendo al encontronazo de este jueves, Ana Rosa Quintana ha enviado un mensaje a Rodolfo Sancho: "Lo siento, Rodolfo, pero mi compañero Alejandro no te tiene que pedir ninguna disculpa porque él ya dijo en 'Tardear' que lo habían archivado (...) Rodolfo debería mandar un mensaje a Alejandro pidiéndole disculpas".